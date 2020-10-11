دعوة لإطلاق عريضة رافضة لرفع عدد أعضاء مجلس النواب

هبة بريس

طالب المحلل السياسي، عمر الشرقاوي بإطلاق عريضة إلكترونية، رافضة لمقترح الرفع من عدد أعضاء مجلس النواب.

وقال الشرقاوي في منشور على حسابه بالفيسبوك : “الأحزاب والحكومة تستعد للرفع من عدد أعضاء مجلس النواب، طبعا لا نملك صيغة قانونية لإيقاف الأمر، والبرلمانيون لا شك سيصوتون لفائدة الزيادة في عدد المقاعد، التي ستكلفنا الملايير من جيوبنا وضرائبنا”.

واضاف “في ظل غياب أي طريقة قانونية لإيقاف هذا العبث، اقترح عليكم إعداد عريضة إلكترونية، نطلق عليها #عدم_الرضا”.

وسجل الشرقاوي أن العريضة، التي اقترح إنشاءها ستكون بمثابة وسيلة لـ “ضغط ” على الأحزاب، بالتراجع مضيفا بالقول : “لا يعقل أن دولا عريقة في الديمقراطية تتجه إلى تقليص برلمانييها، ونحن نرفع عددهم، الذي لن يزيدنا إلا عبئا فوق عبئ”.

ما رأيك؟ المجموع 13 آراء 2 11