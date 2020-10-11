فريق الرجاء البيضاوي يحرز اللقب بعد فوزه على الجيش الملكي 2-1

هبة بريس ـ رياضة

توج فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم بطلا للمغرب للموسم الرياضي 2019-2020، للمرة الثانية عشرة في مشواره الرياضي، عقب فوزه على ضيفه الجيش الملكي 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ،مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم الدورة 30 الأخيرة من البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول.

وسجل هدفي فريق الرجاء البيضاوي عبد الإله الحافظي (د 62 و90) ، فيما سجل هدف فريق الجيش الملكي جوزيف كيدي كنادو (د 42).

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