فريق الرجاء البيضاوي يحرز اللقب بعد فوزه على الجيش الملكي 2-1

منذ 55 دقيقة
1

هبة بريس ـ رياضة

توج فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم بطلا للمغرب للموسم الرياضي 2019-2020، للمرة الثانية عشرة في مشواره الرياضي، عقب فوزه على ضيفه الجيش الملكي 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ،مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم الدورة 30 الأخيرة من البطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول.

وسجل هدفي فريق الرجاء البيضاوي عبد الإله الحافظي (د 62 و90) ، فيما سجل هدف فريق الجيش الملكي جوزيف كيدي كنادو (د 42).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كرة المضرب : نادال يحقق لقبه الـ13 بفوزه على ديوكوفيتش

كرة المضرب : نادال يحقق لقبه الـ13 بفوزه على…

منذ 3 ساعات
Photo of البطولة الوطنية الاحترافية.. تسليم الدرع يوم الأربعاء المقبل بملعب الفريق الفائز باللقب

البطولة الوطنية الاحترافية.. تسليم الدرع يوم الأربعاء المقبل بملعب…

منذ يوم واحد
Photo of المنتخب الوطني .. مزراوي يلتحق بالتجمع الإعدادي وزياش يغادره

المنتخب الوطني .. مزراوي يلتحق بالتجمع الإعدادي وزياش يغادره

منذ يوم واحد
Photo of حزن يخيم على مكونات رجاء أكادير بعد وفاة رئيس النادي ” أحمد الجناني”

حزن يخيم على مكونات رجاء أكادير بعد وفاة رئيس…

منذ يوم واحد
Photo of الكاف.. حكمان مغربيان ضمن قائمة حكام يشاركون في دورة إعدادية

الكاف.. حكمان مغربيان ضمن قائمة حكام يشاركون في دورة…

منذ يوم واحد
Photo of جمهور المغرب الفاسي يتحدى” كورونا” ويحتفل في الشوارع بتحقيق الصعود

جمهور المغرب الفاسي يتحدى” كورونا” ويحتفل في الشوارع بتحقيق…

منذ يوم واحد
Photo of المنتخب المغربي يفوز على نظيره السنغالي 3-1

المنتخب المغربي يفوز على نظيره السنغالي 3-1

منذ يومين
Photo of رسميا .. المغرب الفاسي يعود للقسم الأول

رسميا .. المغرب الفاسي يعود للقسم الأول

منذ يومين
Photo of اصابة لاعب المنتخب الوطني سفيان شاكلا بفيروس كورونا

اصابة لاعب المنتخب الوطني سفيان شاكلا بفيروس كورونا

منذ يومين
Photo of الجامعة تستأنف قرار “الفيفا” ضد اللاعب منير الحدادي

الجامعة تستأنف قرار “الفيفا” ضد اللاعب منير الحدادي

منذ 3 أيام

تعليق واحد

  1. مبروك للرجاء وحظ موفق للوداد وبركان. نصيحة للفريقين البيضاويين اعيدوا النظر في مستواكم التقني والبدني فمجمل اللاعبين دون المستوى ان اردتم الفوز بعصبة الابطال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق