5 قتلى و16 جريحا في انفجار للغاز بالجزائر

منذ 3 ساعات
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هبة بريس- وكالات

ارتفع ضحايا انفجار للغاز في محافظة البيض جنوب غربي الجزائر، السبت، إلى 5 قتلى و16 جريحا. وقالت إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، في بيان، إن انفجار غاز قويا وقع في حي طريق الرقاسة وسط مدينة البيض، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، في حدود الساعة 13:40 بالتوقيت المحلي (12:40 ت.غ).

وأوضحت أن الحصيلة الأولية للحادث بلغت 4 قتلى و4 مصابين تم نقلهم للمستشفى، قبل أن تعلن في بيان لاحق أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 5 قتلى و16 جريحا، دون توضيح مدى خطورة الإصابات. وأضافت أن الانفجار أسفر أيضا عن انهيار بنايتين (تضم كل واحدة طابقين) بشكل كامل، إضافة إلى تسجيل انهيارات جزئية في جدران 6 أخرى. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الانفجار كان قويا وهز أرجاء المدينة.

ونقلت عن إدارة شركة الكهرباء والغاز الحكومية (سونلغاز) أن سبب الانفجار أشغال حفر تقوم بها شركة للإنشاءات بهذه المنطقة تسببت في تخريب أنبوب الغاز، وحدوث تسريبات منه.

من جانبه، نقل بيان للرئاسة تعازي الرئيس عبد المجيد تبون لعائلات الضحايا، وتعليمات لوزراء الداخلية والصحة والطاقة بالتوجه إلى مكان الحادث وفتح تحقيق حول أسبابه.

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منذ 3 أيام

تعليق واحد

  1. هذا هو الريع. تريدون دخول البرلمان فقط لانني امتلك عضوا تناسليا مختلفا. اذا ارادت النساء المشاركة فعليهن التنافس وتقديم برامج و وعود انتخاببة كاذبة مثل جميع المترشحين.

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