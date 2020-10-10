جمهور المغرب الفاسي يتحدى” كورونا” ويحتفل في الشوارع بتحقيق الصعود

ع محياوي ـ هبة بريس

خرج مساء أمس الجمعة, المئات من أنصار محبي المغرب الفاسي إلى شوارع وسط المدينة بساحة فلورنس رغم موجة كورونا للإحتفال بصعود فريقهم المغرب الفاسي إلى القسم الأول من البطولة الإحترافية ، عقب تغلبه على فريق وداد تمارة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، الجمعة، بملعب الحسن الثاني لحساب الدورة الأخيرة من بطولة القسم الوطني الثاني.

وتجمع عدد كبير من محبي المغرب الفاسي معظمهم من الأطفال والشبان وسط تواجد أمني مكثف بمختلف الشوارع بتحقيق حلم صعود فريقهم إلى القسم الاول ، رغم تحذير السلطات من التجمعات الكبيرة، وسريان حالة الطوارئ الصحية التي يفرضها تفشي فيروس “كورونا”، للاحتفال بهذا الإنجاز الذي يأتي بعد أربع سنوات قضاها النادي بالدرجة الثانية.

وتوقفت الحركة في العديد من شوارع العاصمة العلمية بسبب التجمهر، بعد أن عمد جمهور المغرب الفاسي للاحتفال بالتتويج في شوارع المدينة، بينما فضل ٱخرون الاحتفال داخل أحيائهم، فيما انطلق آخرون على متن سيارات أو في مواكب من الدراجات النارية يحولون شوارع المدينة رافعين أعلام الفريق ، تعبيرا عن فرحتهم بصعود الفريق.

وعبر إسماعيل الجامعي، رئيس نادي المغرب الفاسي لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بتحقيق حلم مدينة فاس بصعود فريقها إلى قسم الأول من البطولة الإحترافية ، موجها شكره إلى جميع طاقم الفريق بهدا التتويج ، مشيرا إلى أن المكتب المسير سيعمل، الموسم المقبل، على إطلاق مركز للتكوين، وتحفيز الفريق على لعب أدوار طلائعية في منافسات القسم الأول.

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