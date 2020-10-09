الملك : يتعين دعم صمود قطاع الفلاحة والتنمية القروية

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس

أكد الملك محمد السادس، على ضرورة إعطاء أهمية لقطاع الفلاحة والتنمية القروية، ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي.

وذكر جلالته في خطاب افتتاح البرلمان، اليوم الجمعه، أنه في الظروف الحالية، يتعين دعم صمود هذا القطاع الوازن، وتسريع تنفيذ جميع البرامج الفلاحية وهو ما سيساهم في تحفيز الاستثمار والتشغيل، وتثمين الإنتاج الفلاحي الوطني، وتسهيل الاندماج المهني بالعالم القروي، وفقا للاستراتيجية الفلاحية الجديدة.

وشدد جلالته على أن عملية تعبئة مليون هكتار، من الأراضي الفلاحية الجماعية، لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق، تشكل رافعة أساسية ضمن هذه الاستراتيجية، مشيرا الى أن حجم الاستثمارات المنتظرة، في إطار هذا المشروع، تقدر بما يقارب 38 مليار درهم، على المدى المتوسط.ز، وهو ما سيمكن من خلق قيمة مضافة، لتمثل حوالي نقطتين إضافيتين سنويا، من الناتج الداخلي الخام، وإحداث عدد هام من مناصب الشغل، خلال السنوات القادمة.

وشدد الملك على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية، مع العمل على تحفيز الشباب في العالم القروي، عن طريق خلق المقاولات، ودعم التكوين، لاسيما في المهن والخدمات، المرتبطة بالفلاحة.

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تعليق واحد

  1. وجب الاسراع بتفويت الاراضي الجماعية لذوي الحقوق و هذا من شانه التشجيع على الاستثمار و خلق فرص الشغل و خلق الثروة مع تثبيت الساكنة القروية في موقعها و الحد من الهجرة القروية.

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