صدر حكم قضائي ضدها.. مدرسة خاصة بطنجة تطالب ولي أمر تلميذة ب 62 مليون سنتيم لتسجيلها “صورة”

منذ 10 ساعات
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هبة بريس- الرباط

طالبت إدارة مؤسسة تعليمية خصوصية بمدينة طنجة،ولي أمر تلميذة بأداء 62.5 مليون سنتيم لتسجيل ابنته، كتعويض عن دراستها لموسم دراسي كامل، مقابل تسجيلها في الموسم الدراسي الجديد، بذات المؤسسة الخصوصية.

وعلّلت المؤسسة الخصوصية مطالبتها بهذا المبلغ، بكون الأقسام كلها ممتلئة وأنه بناء على الحكم القضائي الذي يقضي بتسجيلها فسيتم تخصيص قسم لتدريس التلميذة، حيث قالت المؤسسة إنه بإمكان ابنته الالتحاق بالمؤسسة بعد أداء والدها لمصاريف التسجيل والدراسة.

وفي تفاصيل الواقعة، صرَّح والد التلميذة، أنه سبق أن قام بإعادة تسجيل ابنته نهاية الموسم الدراسي دون أن يتلقى أيّ وصل بالعملية، وحين عاد بداية الموسم الدراسي الحالي تفاجأ برفض إدارة المؤسسة قبول ابنته مع استعداد المؤسسة لإعادة رسوم ومستحقات التسجيل، ليضطر بعد ذلك إلى اللجوء إلى القضاء الاستعجالي الذي انتصر لحق الطفلة تحت طائلة غرامة مالية تقدر بـ500 درهم عن كل يوم تأخير.

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‫2 تعليقات

  2. القضاء لن يستطيع الانتصار على الوبيات …بلاد السيبة…الاستهتار والتهكم على الدولة المغربية بكل رموزها…ماهذا؟

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