أرباب المقاهي والمطاعم يتوعدون بالرد على قرارات الحكومة ب”النضال”

هبة بريس

عبر المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن استيائه بسبب “القرارات الصادرة من لجنة اليقظة و الحكومة ووزارتي الداخلية و الصحة و السلطات المحلية دون إشراك المهنيين ودن أي اعتبار لهم و لأسرهم و للمئات الألاف للعاملين في القطاع ولعائلاتهم”.

وأعرب المكتب في اجتماع له عن شجبه ل”عدم استجابة الحكومة لأي مطلب من المطالب المهنية و استمرارها في فرض الضرائب والزيادات وغرامات التأخير بنفس النهج الذي كان قبل الجائحة”.

وأضاف المكتب أن الحكومة ولجنة اليقظة لم يتخذا أي إجراء قد يخفف من معاناة التجار والمهنيين التي خلفتها جائحة كورونا متوعدين بالرد وداعين ارباب ومهنيي القطاع الى اللاستعداد للخوض كل الأشكال النضالية للرد على التعنت الحكومي و قراراته الارتجالية والعشوائية.

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