رئيسي البرلمان يحددان حضور الجلسة الافتتاحية يوم الجمعة

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

أعلن رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، اليوم الأربعاء، أن الحضور إلى الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، المقررة يوم الجمعة 9 أكتوبر الجاري، سيقتصر على أعضاء مكتبي المجلسين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة، وذلك بالنظر إلى السياق الصحي العالمي والوطني الاستثنائي المتميز بانتشار وباء “كوفيد 19”.

وفي بلاغ مشترك، أوضح رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، أنه بالنظر إلى هذا السياق الصحي الاستثنائي وما يفرضه من إجراءات احترازية ووقائية، واحتراما للإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني من طرف السلطات العمومية والمعمول بها على مستوى مجلسي البرلمان، فإن الحضور إلى الجلسة الافتتاحية “سيقتصر هذه السنة على السيدات والسادة أعضاء مكتبي المجلسين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور، ستفتتح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة يوم الجمعة 21 صفر 1442 هـ الموافق ل9 أكتوبر 2020″، داعيا أعضاء الأجهزة المعنية بمجلسي النواب والمستشارين للحضور إلى مقر البرلمان بعد غد الجمعة في الساعة الخامسة مساء، مرتدين اللباس الوطني.

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