يبلغ من العمر 26 سنة.. “أمير” خلية طنجة تحول من عضو بفرقة موسيقية إلى حمل فكر “داعش”

منذ 11 ساعة
1

هبة بريس- مكتب طنجة

كشفت مصادر مطلعة أن الخلية الارهابية التي تم تفكيكها صباح اليوم الاثنين 15 أكتوبر ، مكونة من أربعة أشخاص ضمنهم عشريني كان يعتبر نفسه “أميرا” للخلية التي أعلنت مبايعتها لتنظيم داعش الارهابي.

ووفق المصادر ذاتها ، فان “أمير” خلية طنجة يبلغ من العمر 26 سنة والملقب ب”أبي حمزة الشمالي”، كان عضوا بفرقة موسيقية للدقة المراكشية قبل أن يغير قناعاته صوب التطرف ويعتنق فكر داعش.

وبحسب المعلومات التي كشف عنها المكتب المركزي للأبحاث القضائية ، فإن أعضاء الخلية الإرهابية الذين تعذر عليهم الالتحاق بمعسكرات “داعش” بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، قرروا الانخراط في مشاريع إرهابية خطيرة ووشيكة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة عبر اعتماد أساليب إرهابية مستوحاة من العمليات التي كان يقوم بها التنظيم في الساحة السورية العراقية.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناء على معلومات استخباراتية، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش”، تنشط في مدينة طنجة، وتتكون من أربعة أشخاص، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمواجهة مخاطر التطرف العنيف، وتحييد التهديدات الإرهابية، التي تحدق بأمن المملكة، وسلامة المواطنين.

وذكر بلاغ للمكتب أن عناصر مجموعة التدخل السريع، التي باشرت عمليات التدخل، والاقتحام بشكل متزامن في أربعة مواقع بحي “العوامة” في مدينة طنجة، اضطرت إلى إطلاق رصاصات تحذيرية بشكل احترازي، مكن من درء الخطر الإرهابي، وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي، وثلاثة أعضاء في هذه الخلية الإرهابية.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
7

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خريبكة: القضاء ينظر في اتهام أمين مال وداية سكنية بتزوير محرر عرفي

خريبكة: القضاء ينظر في اتهام أمين مال وداية سكنية…

منذ 4 ساعات
Photo of الـ ” ONCF” ينظم ندوة دولية عن بعد حول “التوسع السريع للرقمنة في النقل السككي”

الـ ” ONCF” ينظم ندوة دولية عن بعد حول…

منذ 4 ساعات
Photo of فتح الحمامات ” الدوش ” وتمديد ساعة إضافية للمطاعم و المقاهي بفاس

فتح الحمامات ” الدوش ” وتمديد ساعة إضافية للمطاعم…

منذ 4 ساعات
Photo of المُستهلك ملزم بتحملها.. “أمانديس” تُلغي الأداء المجاني عبر الأبناك

المُستهلك ملزم بتحملها.. “أمانديس” تُلغي الأداء المجاني عبر الأبناك

منذ 5 ساعات
Photo of توقيع عقدي برنامجين لإنعاش قطاعات تموين وتنظيم الحفلات

توقيع عقدي برنامجين لإنعاش قطاعات تموين وتنظيم الحفلات

منذ 5 ساعات
Photo of مجلس جهة الداخلة يصدر بيان بخصوص قضية الصحراء المغربية

مجلس جهة الداخلة يصدر بيان بخصوص قضية الصحراء المغربية

منذ 6 ساعات
Photo of جواز السفر المغربي يمكن حامله من دخول 58 دولة دون تأشيرة

جواز السفر المغربي يمكن حامله من دخول 58 دولة…

منذ 7 ساعات
Photo of ” مطبخ ” الوزير الفردوس ينتهي بالإطاحة بمسؤولين في وزارته

” مطبخ ” الوزير الفردوس ينتهي بالإطاحة بمسؤولين في…

منذ 8 ساعات
Photo of إدارة الجمارك تكشف معطيات هامة عن تهريب السجائر

إدارة الجمارك تكشف معطيات هامة عن تهريب السجائر

منذ 8 ساعات
Photo of جهتا البيضاء والرباط تسجلان أعلى إصابات “كورونا”

جهتا البيضاء والرباط تسجلان أعلى إصابات “كورونا”

منذ 8 ساعات

تعليق واحد

  1. طززززززز لا اصدق ولو كراما مما تقواون ،ما ألفنا قيكم غير الكذب وتلفيق التهم للمخالفين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق