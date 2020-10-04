ماء العينين: ” أنا ضد الاستمرار في تحوير اتجاه النقاش المتعلق بالقاسم الانتخابي”

منذ 4 ساعات
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هبة بريس- الرباط

عبّرت القيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، عن رفضها اعتماد قاسم انتخابي يحتسب بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، مادامت النتائج – حسب رأيها-  لن تكون دالة ولن تفرز تمثيلية بناء على إرادة المصوتين كيفما كانت اختياراتهم.
وأضافت ماء العينين في تدوينة لها على حسابها بموقع “فايسبوك” ، قائلة : ” أنا ضد الاستمرار في تحوير اتجاه النقاش المتعلق بالقاسم الانتخابي ليصبح معركة بين حزب العدالة والتنمية وحده من جهة، وباقي المكونات السياسية وغيرها من جهة اخرى، لكون ذلك سيكرس الإنطباع بكون الصراع صراع مقاعد، وأن الحزب الأول يستميت في رفض المقترح فقط لأنه لا يخدم نتائجه.”
وأردفت القيادية في” البيجيدي” أن النقاش حول القاسم الانتخابي يبدو نقاشا تقنيا متعلقا باقتسام “كعكة” المقاعد، بعيدا عن النقاش الحقيقي المتعلق بالتراجع الديمقراطي الذي تكرسه المقترحات التشريعية المتداولة في لحظة فراغ سياسي كبير، لن يغطيها النقاش الذي يراد إضفاء صفة التقني عليه.
واسترسلت ماء العينين قائلة :” أنا ضد خلق جبهة مناوئة لحزب العدالة والتنمية يغذيها نقاش القاسم، ويصبح كل من هو ضد الحزب سياسيا او ايديولوجيا، أو لغيرها من الاعتبارات مع اعتماد القاسم الجديد وغيره من المقترحات التراجعية نكاية في البيجيدي وتضحية بالتراكم الديمقراطي..”
وختمت ماء العينين تدوينتها بالقول أنه :” يجب أن يكون واضحا أن اعتماد القاسم “المستجد”، لو كان سيخدم الديمقراطية، وسيصون إرادة المصوتين، وفي نفس الوقت سيؤثر سلبا على نتائج حزب العدالة والتنمية، فسنكون معه وسننتصر له، لأن الرهان الحقيقي للديمقراطيين هو تكريس المبادئ العامة للديمقراطية، وتحصين مناخ التداول على السلطة بناء على إرادة الناس وحدها…. “

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تعليق واحد

  1. واش هده هي ملات الحجاب؟ هنا متحجبة و هناك متبرجة.لا حيلة تنفع مع الله.

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