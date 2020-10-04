الغلوسي : الحكومة تشتكي تضرر الميزانية لكنها لاتتردد في توزيع الريع

منذ 7 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

دخل محمد الغلوسي، المحامي بهيأة مراكش ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خط الدعم الذي خصصته وزارة الثقافة والشباب والرياضة لمجموعة من الفنانين والذي خلف موجة من الغضب في صفوف المغاربة .

وسجل الغلوسي في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “الحكومة تقول إن الميزانية العامة للدولة ستفقد ملايير الدراهم بسبب غياب المداخيل نتيجة تفشي وباء كورونا وتداعياته السلبية على الواقع الإقتصادي والإجتماعي”.

واضاف الغلوسي “لكنها ورغم ذلك فإنها غير مستعدة للتخلي عن سياسة الريع والفساد وراحت توزع المال العام يمينا وشمالا على أشخاص قيل إنهم فنانين مع العلم أن العديد من هؤلاء لايعرفهم أحد و لم يسبق لهم أن قدموا أي شيء يذكر للفن الذي يربي الذوق والإحساس ،في حين يعيش فنانون متعففون قدموا الشيء الكثير للفن والثقافة على حافة الفقر وصارعوا المرض في صمت ولاتتذكرهم الوزارة الوصية ومعها الحكومة إلا بعد وفاتهم !!”.

وختم الغلوسي تدوينته بالتساؤل “فهل بإمكان المغاربة أن يصدقوا حكومة تقول إن المالية العمومية تعيش وضعا غير مسبوق وفي نفس الوقت لاتتردد في توزيع الريع من المال العام والتطبيع مع كل مظاهر الفساد ،إنه قمة العبث والإستهتار بذكاء وذوق المغاربة” !.

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تعليق واحد

  1. الفساد تغول كثيرا فاصبحت تصريحات الحكومة حول ان هناك أزمة لا يثق أحد بهدا ااكلام

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