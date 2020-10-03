شيوخ وأعيان قبائل الصحراء بإقليم طرفاية يشجبون إحداث كيانات معادية للوحدة الترابية

منذ 7 ساعات
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هبة بريس-

شجب منتخبو وشيوخ وأعيان قبائل الصحراء المغربية بعمالة إقليم طرفاية، إحداث كيانات معادية للوحدة الترابية تخدم الأجندات الأجنبية وتستغل أجواء الحرية والديمقراطية التي تنعم بها الأقاليم الجنوبية للمملكة، من أجل المس بالسيادة والثوابت الوطنية.

وشددوا، في بلاغ أعقب اجتماعا عقد اليوم السبت بطرفاية، على أن “هذا الكيان الوهمي المزعوم الذي يخدم بالأساس أجندة انفصاليي “البوليساريو” ومن معهم، يسوق دعوات تحريضية واستفزازية تمس الوحدة الترابية للمملكة المغربية ومكتسباتها الدستورية والحقوقية”.

وانطلاقا من مسؤولياتهم وواجبهم الوطني، ندد ممثلو سكان إقليم طرفاية بالإجماع، بهذا العمل الاستفزازي “الذي ألف المغاربة قاطبة من طنجة إلى الكويرة، وكذا المنتظم الدولي، سماعه ووقوعه كلما اشتد الخناق على انفصاليي “البوليساريو” بتندوف، وانكسرت شوكتهم وانكشفت ألاعيبهم وأكاذيبهم وادعاءات من يدعمهم من الجارة الشرقية”.

وعلى هذا الأساس، جدد منتخبو وشيوخ وأعيان قبائل الصحراء المغربية بالإقليم بيعتهم للملك محمد السادس وتعلقهم بأهداب العرش العلوي المجيد، مؤكدين تشبثهم بالوحدة الوطنية تحت القيادة المستنيرة للعاهل المغربي.

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تعليق واحد

  1. التنديد او الاستنكار لا ينفع مع نظام الكابرنات و الحل هو معاملتهم بالمثل و فتح سفارة القبايل و سفارة التوارق و احتضان جميع المعارضين فادا كانت الصحراء المغربية لا يتعدى سكانها ربع مليون فان القبايل فيها اكثر من 12 مليون

    القبايليون بامكانهم ان يعيشوا بدون بترول فعندهم اراض فلاحية و مؤهلات سياحية لم تستغل بسبب العجزة الحكام و كدلك عندهم جالية بالملايين باروبا و كندا بالخصوص و عندما يحصلون على الاستقلال فان تحويلات و استثمارات جاليتهم ستغير منطقتهم جدريا اما الان فلن يغامروا باموالهم مع نظام قتل منهم الالاف

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