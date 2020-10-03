إلباس طفلة “النقاب” .. أبو حفص يدعو الدولة لمنع الآباء من فرض إيديولوجيتهم على أبنائهم

هبة بريس- الرباط

دعا محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب ب”أبو حفص” ، الدولة إلى إيجاد آليات لحماية الأطفال من بعض الآباء الذين يحاولون فرض “ايديولوجتهم” على أبنائهم، مما قد يعد “اغتصابا” للطفولة.

وقال أبو حفص في تدوينة له على حسابه بموقع “فايسبوك” :” الدولة خص تكون عندها آليات التدخل لحماية الأطفال حتا من والديهم، ماشي لأنو أب أو أم عندو الحق يدير ف ولادو لي بغا، ويفرض عليهم لي بغا، بحال لي كان تيدي ولدو للفقيه ويقول ليه: نتا تقتل ونتا دفن، عقد نفسية كثيرة تركبات ف عدد من الاطفال بسبب تربية والديهم العوجة.”

وأضاف رفيقي قائلا :” باش تفرض إيديولوجيتك لي هي قناعتك الخاصة على بنت صغيرة وتفرض عليها لباس إيديولوجي لي غيمنعها لا من الرؤية بحال كل الأطفال، ولا التفاعل مع الأساتذة والتلاميذ بحال الناس، ولا التمتع بطفولتها بحال كل الصغار، فضلا على تعريضها للتنمر لغرابة لباسها، هادي را جرييمة خص يتابع عليها هاد الأب، وماشي حرية أبدا..”

واعتبر ، رفيقي أن عدد من الاطفال يتعرضون للطرد من المدارس نظرا لارتدائهم ألبسة تخالف النظام الداخلي، مما يعرضهم للحرمان من التعليم، قائلا :” والحل ماشي هو طرد لبنيتة لي لاذنب لها من المدرسة وحرمانها من التعليم، علما أنو لم يتم طردها وإنما طلب منها الالتزام بلباس مناسب للمدرسة، وفي جميع الأحوال المطلوب هنا هو إنقاذها من براثن هذا الأب المتطرف، وحمايتها جسديا ونفسيا.”

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