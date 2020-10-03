مراكش : إستقالات تهز أنشط فرع للشيوعيين بالمغرب

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تلقى نبيل بنعبد الله الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ضربة موجعة للحزب الشيوعي قبل انطلاق صفارة الإنتخابات بالمغرب، وذلك بعد إستقالة أنشط فرع إقليمي على الإطلاق، و الذي كان بنعبد الله يراهن من خلاله على قيادة بلدية مراكش و الحصول على مقعد برلماني بالدائرة نفسها .

الخبر نزل كالصاعقة على رفاق بنعبد الله، ليس في الجنوب فقط، بل في كل التراب الوطني، كون فرع مراكش يعتبر أنشط فرع إقليمي و أكثره انضباطا و تنظيما و أنشطة جماهيرية و احتضانا للأنشطة الوطنية التي أثثها وزراء و قياديون وطنيون،

فقد لوحظ حضور القيادة الوطنية لحزب الكتاب لمجموعة من التظاهرات و الأنشطة الوطنية بالمدينة الحمراء، و التي عرفت زيارات مسترسلة لقيادات نبيل بنعبد الله الذي عرف بهوسه بلعبة “الحظ”، بعد اعتبار شيوعيي مراكش حصانا رابحا لا كبوة تعيق ظفره بمقعد آمن بالبرلمان، و بتمثيلية وازنة بعمادة المدينة السياحية.

إستقالة رفاق الدكتور الكاتب الإقليمي، أحرجت الحاج نبيل في “عواشر” الدخول السياسي، و هو الذي راهن على تداعيات فيروس ” كورونا” لكسب نقاط في معترك المعارضة التي انقطع عنها حزبه منذ أزيد من عشرين سنة، بعد موجة البحث عن ” المناصب أو “الغنيمة السياسية” .

مصادر موثوقة كشفت لموقع “هبة بريس” أن الدكتور المنصوري، عراب الحزب بالقلعة الحمراء، قد عبر مرارا عن استيائه من تصرفات عضو المكتب السياسي المكلف بتتبع الجهة، و بتصرفاته البعيدة عن الإنضباط الحزبي و التنظيمي .

مصادر متطابقة، أشارت أن نبيل بنعبد الله كان دائما في توجس و حيطة، من نشاط الفرع الإقليمي لمراكش السياسي، خوفا من إنتزاع الأمانة العامة منه وظهور منافسين جدد .

هل تعتبر نكسة مراكش دليلا على فشل نبيل و قيادته في تدبير مواقع سياسية معبرة، كالقلعة الحمراء؟ .

هل ستشكل هذه الصدمة المبكرة جرس إنذار لرفاق نبيل الذين يراهنون على العامل التنظيمي الذي ما فتئ يثبت فشله و هوايته في تدبير ملفات عادية أو متميزة من حياة حزب فقد قوته التنظيرية و انضباطه التنظيمي في عهد بنعبد الله و من معه؟.

هل سيخرج البروفيسور المنصوري إلى الرأي العام، بعد اعلان إستقالته لكشف حقائق أخرى داخل البيت الشيوعي، قبيل الانتخابات المقبلة ؟؟.

هل فعلا أصبح بنعبد الله مرتبط ب ” الكرسي” و أنانيا متوجسا من فقدان منصبه كأمين عام ؟؟.

وكان بنعبد الله قد حصل على الامانة العامة للحز بعد تعديل قانونه الأساسى، وهو ما أثار موجة إنتقادات من داخل البيت الشيوعي ، بعد تناقض هذا التعديل مع قانون الأحزاب، أو مع الأعراف السياسية .

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