فضيحة مصحة خاصة تُسلم أسرة جثمان شخص آخر غير والدهم (+فيديو)

منذ 8 ساعات
3

هبة بريس – الدار البيضاء

يروج عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب“ ومواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لأفراد عائلة يحتجون داخل مصحة خاصة بالدار البيضاء، بسبب ما أقدمت عليه المصحة من خطأ كارثي.

وحسب ما كشف عنه الشخص الذي يتحدث خلال هذا الشريط وهو في حالة جد هيستيريا، أن المصحة اتصلت به لإخباره بأن والده الذي كان يتلقى العلاج قد فارق الحياة، غير أن تفاجأ عند قدومه لتسلُم جثمان والده أنها سُلمت لعائلة أخرى عن طريق الخطأ بينما الجثمان الذي سُلم له تعود لشخص آخر.

واسترسل ذات المتحدث، بأن ما وقع يدل على قمة الاستهتار بصحة المواطنيين داخل المصحات الخاصة ويؤكد على سوء التسيير، موضحاً أن ما وقع يمكن أن يقع حتى في طريقة منح الدواء للمرضى بحيث يمكن أن يناول الأطباء أدوية لا علاقة لها بالمرض الذي يعانون منه.

واسترسل ذات المواطن مؤكداً أن والده الذي دخل للمصحة يوم الثلاثاء قصد العلاج بسبب ”البروستات“ ومرض الكلي، كان في حالة صحية جيدة ويتفاعل مع إبنه عن طريق الإشارة، قبل أن يتفاجأ يوم أمس بخبر وفاته ويصدم بغياب جثته وتسليمه جثة شخص أخر لا علاقة لها بوالده.

ويشار أن مشاكل المصحات الخاصة مع المواطنين قد تضاعفت خلال الأونة الأخيرة، بسبب عدد من التجاوزات وكثرة الأخطاء المهنية، الأمر الذي يسائل وزارة الصحة عن مدى مسؤوليتها عن القطاع ومراقبة ما يحدث داخله.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حالات الشفاء … تسجيل 1421 حالة إضافية خلال 24 ساعة

حالات الشفاء … تسجيل 1421 حالة إضافية خلال 24…

منذ 18 دقيقة
Photo of خلال 24 ساعة …تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة …تسجيل 35 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ 29 دقيقة
Photo of برلمانية تُسائل وزير الصحة بشأن عودة مرض الليشمانيا

برلمانية تُسائل وزير الصحة بشأن عودة مرض الليشمانيا

منذ 35 دقيقة
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 2391 اصابة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 2391 اصابة جديدة بكورونا

منذ 41 دقيقة
Photo of التهجم على الصحافيين المغاربة وتهديدهم بالقتل …نقابة الصحافيين تدق ناقوس الخطر

التهجم على الصحافيين المغاربة وتهديدهم بالقتل …نقابة الصحافيين تدق…

منذ ساعة واحدة
Photo of أكادير .. جريمة “الاتجار في البشر” تلاحق مدير فندق استغل خادمات “جنسياً”

أكادير .. جريمة “الاتجار في البشر” تلاحق مدير فندق…

منذ ساعتين
Photo of الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بشرطة الموانئ

الحكومة تصادق على مشروع قانون يتعلق بشرطة الموانئ

منذ 3 ساعات
Photo of “التجهيز والنقل” تؤكد التزامها بتعهداتها مع مهنيي النقل الطرقي للبضائع

“التجهيز والنقل” تؤكد التزامها بتعهداتها مع مهنيي النقل الطرقي…

منذ 3 ساعات
Photo of “طيَّابات” الحمامات بسطات.. العثماني عندو مانضة وَحْنَا كنْمُوتُو بالجوع “فيديو”

“طيَّابات” الحمامات بسطات.. العثماني عندو مانضة وَحْنَا كنْمُوتُو بالجوع…

منذ 4 ساعات
Photo of ازمور .. التحقيق مع موظفة شرطة ألحقت خسائر بسيارة ومنزل رئيسها

ازمور .. التحقيق مع موظفة شرطة ألحقت خسائر بسيارة…

منذ 5 ساعات

‫3 تعليقات

  1. هذي اكبار مصيبه حسبي الله ونعم الوكيل في الظليمن

  2. نودي علي يوم اجراء عملية جراحية لحسن الحظ تبين ان هناك خطا لاني علمت ان العملية ستجرى في اليوم الموالي. لولا لطف الله لكنت في عداد الحمقى او الموتى

  3. كونتم عدو داخلي يكره المغرب و المؤسسات فانتضروا الاسوء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق