فضيحة مصحة خاصة تُسلم أسرة جثمان شخص آخر غير والدهم (+فيديو)

هبة بريس – الدار البيضاء

يروج عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب“ ومواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لأفراد عائلة يحتجون داخل مصحة خاصة بالدار البيضاء، بسبب ما أقدمت عليه المصحة من خطأ كارثي.

وحسب ما كشف عنه الشخص الذي يتحدث خلال هذا الشريط وهو في حالة جد هيستيريا، أن المصحة اتصلت به لإخباره بأن والده الذي كان يتلقى العلاج قد فارق الحياة، غير أن تفاجأ عند قدومه لتسلُم جثمان والده أنها سُلمت لعائلة أخرى عن طريق الخطأ بينما الجثمان الذي سُلم له تعود لشخص آخر.

واسترسل ذات المتحدث، بأن ما وقع يدل على قمة الاستهتار بصحة المواطنيين داخل المصحات الخاصة ويؤكد على سوء التسيير، موضحاً أن ما وقع يمكن أن يقع حتى في طريقة منح الدواء للمرضى بحيث يمكن أن يناول الأطباء أدوية لا علاقة لها بالمرض الذي يعانون منه.

واسترسل ذات المواطن مؤكداً أن والده الذي دخل للمصحة يوم الثلاثاء قصد العلاج بسبب ”البروستات“ ومرض الكلي، كان في حالة صحية جيدة ويتفاعل مع إبنه عن طريق الإشارة، قبل أن يتفاجأ يوم أمس بخبر وفاته ويصدم بغياب جثته وتسليمه جثة شخص أخر لا علاقة لها بوالده.

ويشار أن مشاكل المصحات الخاصة مع المواطنين قد تضاعفت خلال الأونة الأخيرة، بسبب عدد من التجاوزات وكثرة الأخطاء المهنية، الأمر الذي يسائل وزارة الصحة عن مدى مسؤوليتها عن القطاع ومراقبة ما يحدث داخله.

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