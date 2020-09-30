الPPS يُدين التحركات الاستفزازية للانفصاليين بمعبر الكركرات

منذ 50 دقيقة
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هبة بريس – الرباط

أدان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، التحركات الانفصالية الاستفزازية، والرامية إلى عرقلة حركة السير بمعبر الكركرات، في محاولةٍ يائسةٍ لتغيير الوضع القائم بالمنطقة مما من شأنه تهديد استقرارها.

المكتب، ْأكد في بلاغ صدر عقب اجتماع له، على أن التسوية السياسية والنهائية للنزاع المُفتعل حول الصحراء المغربية لن تكون سوى وفق السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، مع اعتماد مبادرة الحكم الذاتي كسقف أقصى.

وشدد الحزب، على ضرورة تَحَمُّل جميع الأطراف الإقليمية المعنية لمسؤولياتها بشأن الموضوع، والتقيد الكامل بالمعايير المرجعية التي أقرها مجلس الأمن والمتمثلة في أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على أساس التوافق.

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تعليق واحد

  1. الPPS يُدين التحركات الاستفزازية للانفصاليين بمعبر الكركرات الحكاية منذ أيام وتداولهاعدة قنوات على اختلاف أنواعها وألوانها . سبحان الله العظيم وأخيرا نطق الرجل و الوزير السابق. للمغرب وزير في الخارجية ووزير في الداخلية ورئيس حكومة وممثل لدى الامم المتحدة. أترك العمل لأهله .

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