عرض عاملات إحدى الوحدات الصناعية للسرقة.. توقيف شخص بالمهدية

هبة بريس

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن المهدية بالقنيطرة على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأربعاء 30 شتنبر الجاري، شخصا يبلغ من العمر 18 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في مجال السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه، رفقة شخصين آخرين، قد استعملوا دراجة نارية ثلاثية العجلات لاعتراض سبيل عاملات بإحدى الوحدات الصناعية بمنطقة المهدية، وتعريضهن للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف واحد منهم بداية الأسبوع الجاري.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف ملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل تقديمه أمام العدالة صباح اليوم الأربعاء، بينما لازالت التحريات متواصلة لضبط باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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