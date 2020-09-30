“انشاء الله”.. بايدن يستعين بـ”كلمات عربية” في المناظرة مع ترامب

هبة بريس – وكالات

استعان المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بكلمات عربية شهيرة، في هجومه على خصمه في السباق نحو الأبيض الأبيض، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، خلال المناظرة التي شهدت “تلاسنا عنيفا وإهانات شخصية”، منذ بدايتها.

وطرح المذيع الذي أراد المناظرة سؤالا على ترامب: “هل يمكنك أن تخبرنا كم دفعت من الضرائب الفيدرالية خلال العامين 2016 و2017؟”. ليجيب الرئيس الأميركي: “ملايين الدولارات”، من دون أن يعطي رقما محددا.

وأضاف ترامب أنه “سيكشف سجله الضريبي عندما يكون جاهزا”. وعندها، قاطعه جو بايدن: “متى؟ إن شاء الله”، في إشارة إلى عدم وثوقه في وعود ترامب في هذا المجال.

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