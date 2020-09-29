العيون.. فتح بحث قضائي بشأن ماسمي بمؤتمر تأسيس”الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”

منذ 6 ساعات
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هبة بريس

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، اليوم الثلاثاء، أنه تبعا للأخبار المتداولة بشأن انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي ل”الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون أن هذا البحث القضائي الذي يأتي بالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، سيترتب عنه اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية.

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‫2 تعليقات

  1. تزمامارت و السلام او باركا من الحزارا راه عيب يبقى مصيرنا مرهون بحكام الجزائر او عصابة تندوف

  2. بجيب إن يحاكمو هاد الخونة أما أن يكونو مغاربي أو يخرجو من البلاد راه نهار علي نهار هاد الخونة كيخدو التيقة في النفس من جملتهم أمينة حيدرة تعدات الحدود يجيب عليكم إن تحاكم من جميع المواطنين

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