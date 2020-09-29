في زمن كورونا.. حكومة العثماني تخصص 150 مليار سنتيم لتنظيم الانتخابات المقبلة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

على بعد أشهر قليلة من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بادرت حكومة سعد الدين العثماني لتخصيص رقم مالي مهم في مشروع ميزانية سنة 2021 قصد تنظيم الانتخابات.

و حسب ما أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة خلال مداخل له بلجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب، فقانون المالية للسنة القادمة يتضمن رقم مليار و 500 مليون درهم كقيمة لتنظيم الانتخابات.

و أوضح الوزير بنشعبون أن الحكومة قررت تخصيص هذا المبلغ المالي (150مليار سنتيم) لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية التي ستشهدها بلادنا السنة المقبلة.

هذا الرقم، يتوقع أن يثير الكثير من الجدل خاصة في ظل السخط الكبير من فئات واسعة من المغاربة على الأحزاب السياسية ببلادنا و كذا في ظل المقاطعة الكبيرة للانتخابات السابقة و عدم رضى عدد كبير من المواطنين عن ما قدمته الحكومة الحالية.

كما أن تخصيص مبلغ 150 مليار سنتيم لتنظيم الانتخابات بالمغرب يأتي في ظرفية خاصة و اسثتنائية تشهدها بلادنا بسبب تداعيات جائحة كورونا و تأثيرها المباشر على الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين.

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