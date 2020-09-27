بركة.. الحكومة لا تعطي الاعتبار للمواطنين ولا تحترم ذكاءهم وكرامتهم
هبة بريس ـ الرباط
قال الأمين العام لحزب الاستقلال، امس السبت 26 شتنبر 2020 خلال أشغال الدورة السابعة العادية للجنة المركزية للحزب، ” أن هذه الحكومة رغم مشروعيتها الانتخابية والبرلمانية، فإنها لا تعطي الاعتبار للمواطنين ولا تحترم ذكاءهم وكرامتهم، بل تتعامل معهم كأنهم قاصرين، عليهم فقط تطبيق ما يتم اتخاذه من قرارات مرتبكة ومرتجلة وهو ما عرفه تدبير فترة عيد الأضحى والدخول المدرسي، وتدبير ملف المغاربة العالقين بالخارج، إلى جانب تدبير التواصل الحكومي،
واشار نزار بركة ان الحكومة تتهرب من مسؤولياتها ومن ممارسة اختصاصاتها، على سبيل لا الحصر مثلا خلال الدخول المدرسي، ألقت المسؤولية على الأسر في الاختيار بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، في حين لم تتحمل مسؤوليتها في الخلاف القائم بين أرباب المدارس الخاصة والأسر، كما أنها تنصلت من مسؤولية توفير مقاعد للتلاميذ الراغبين في الالتحاق بالتعليم العمومي.
واضاف بركة أن ” صراع مكونات الحكومة المحكوم بالتناقض والمطبوع بالهاجس الانتخابي خَلَقَ شللا في العمل الحكومي، وأفقد الحكومة القدرة على التنسيق والانسجام والعمل وفق رؤية مندمجة وشمولية، ضمانا لالتقائية وتجانس ونجاعة السياسات العمومية ”
وابرز الاخير أنه ” تشكلت قناعة لدى المواطنين بأن الحكومة غير قادرة على مواجهة وتدبير ما ينتظر بلادنا من صعوبات وتحديات خلال المرحلة القادمة لجائحة كورونا وتحولت الجائحة لدى سائر شرائح المجتمع إلى جائحة الخوف، خوف على حياتهم، وخوف في الولوج إلى الخدمات الصحية الضرورية، وخوف من البطالة خاصة بعد توقف الدعم الاجتماعي، ومن تراجع الدخل والفقر، وخوف من إرسال الأطفال إلى المدرسة، وخوف من قرارات منتصف الليل، ومن الإغلاق الشامل والرجوع إلى الحجر الصحي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
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المغاربة كاملين معروفين فلعراسات اياكلو الكبار الشياطة الدراري الصغار وهاد السياسة هيا الي خرجاتنا الطريق المسدود او متبدل كحل الراس غا بكحل الراس مكينش مع من
حزب الاستقلال كان في الحكومة ولا يتحدت والآن خارجها يقول أشياء أخرى هدا هو حال جميع الأحزاب مع الأسف الشديد عندما يكون في الحكومة لا نسمعه ولكن عندما يخرج منهايتحدت غريب هده الأحزاب
وريونا شي حزب كيعطي قيمة للمغاربة.غير اللي وصل للقمة كينيا المغاربة اللي وصلوه وكيولي يخدم غير مع اصحاب الشكارة. اللي فهم شي حاجة يفهمنا الله يرحم الوالدين. راه عيينا من شخبط شخبيط لخبط لخبيط خربق خربيق زريق زربيق ………….سمحوا ليا الخوت راني عييت. واللي قدر يكمل يكمل الله يجازيك بخير
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