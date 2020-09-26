ترامب: لن نخسر الانتخابات إلا إذا زوروها

منذ 8 ساعات
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هبة بريس – وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه لن يخسر الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا إذا أقدم الديمقراطيون على تزوير نتائج التصويت عبر البريد.

وفي كلمة ألقاها مخاطبا تجمعا من أنصاره في ولاية فيرجينيا، قال ترامب: “لن نخسر الانتخابات إلا إذا أقدموا على الغش. ولا يمكننا أن نسمح لهم بذلك، فالحديث يدور عن مصير بلادنا، لأن هؤلاء الناس سيدمرون بلادنا.. إنه الغش وهم يعلمون ذلك، ووسائل الإعلام تعلم تمام العلم ماذا سيحدث. والديمقراطيون يعلمون ذلك أحسن من غيرهم. لكن لا يمكننا أن نسمح لهم بذلك. فإذا لاحظتم شيئا من هذا القبيل فعليكم أن تبلغوا بذلك على الفور”.

وتابع الرئيس الأمريكي: “نريد جدا أن يكون الانتقال وديا، لا نريد أن يخدعونا، ولا نريد لأن نكون حمقى ونقول: دعونا نسلم لهم الحكم، ونحن نعلم أنهم زوروا ألوفا مؤلفة من بطاقات الاقتراع. هذا ما لن نتسامح معه أبدا”.

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تعليق واحد

  1. الحمد لله. اشكرك ربي.
    وشهد شاهد من اهلها.
    يالاه اللي يتشدقون بالديمقراطية في امريكا. هاهو الرئيس الامريكي يصرح ويشهد ان في بلاده يمكن تزوير الانتخابات. وما خفي كان اعظم يعني تزوير في كل شيء

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