حريق ضخم بالحي الصناعي ببرشيد و الأمن يدخل على الخط

هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة أن حريقا ضخما شب ظهر اليوم الجمعة بإحدى الوحدات الصناعية بمدينة برشيد و بالضبط في مصنع للأثواب و التي يتم تصدير جزء كبير منها للخارج.

و في التفاصيل، أفاد مصدرنا أن ألسنة اللهب تصاعدت من قلب مصنع للأثواب بالمنطقة الصناعية ببرشيد و المتواجدة بطريق سطات ، حيث شوهدت أعمدة الدخان الكثيف مما خلف هلعا وسط العمال بالمصنع و بالشركات المجاورة.

و مباشرة فور تلقيها إخبارية بالموضوع، هرعت لعين المكان شاحنات الإطفاء التابعة لجهاز الوقاية المدنية، حيث و لحدود الساعة تم تطويق مكان الحريق لمنع وصوله لمصانع مجاورة و تبذل جهود كبيرة للسيطرة عليه و إطفائه.

و لحسن الحظ لم يخلف الحادث أي خسائر بشرية رغم احتراق جزء كبير من المصنع خاصة في ظل وجود مواد قابلة للاحتراق، غير أنه خلف رعبا و هلعا لدى العمال بالوحدة الصناعية المتضررة و المصانع القريبة منها.

و تجهل لحدود الساعة أسباب هذا الحريق، حيث دخلت عناصر الأمن على الخط و قامت بفتح تحقيق في النازلة لتحديد ملابساتها و الأسباب الكامنة وراء احتراق أحد أكبر مصانع الحي الصناعي الرئيسي بمدينة برشيد.

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