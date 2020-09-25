حريق ضخم بالحي الصناعي ببرشيد و الأمن يدخل على الخط
هبة بريس ـ الدار البيضاء
علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة أن حريقا ضخما شب ظهر اليوم الجمعة بإحدى الوحدات الصناعية بمدينة برشيد و بالضبط في مصنع للأثواب و التي يتم تصدير جزء كبير منها للخارج.
و في التفاصيل، أفاد مصدرنا أن ألسنة اللهب تصاعدت من قلب مصنع للأثواب بالمنطقة الصناعية ببرشيد و المتواجدة بطريق سطات ، حيث شوهدت أعمدة الدخان الكثيف مما خلف هلعا وسط العمال بالمصنع و بالشركات المجاورة.
و مباشرة فور تلقيها إخبارية بالموضوع، هرعت لعين المكان شاحنات الإطفاء التابعة لجهاز الوقاية المدنية، حيث و لحدود الساعة تم تطويق مكان الحريق لمنع وصوله لمصانع مجاورة و تبذل جهود كبيرة للسيطرة عليه و إطفائه.
و لحسن الحظ لم يخلف الحادث أي خسائر بشرية رغم احتراق جزء كبير من المصنع خاصة في ظل وجود مواد قابلة للاحتراق، غير أنه خلف رعبا و هلعا لدى العمال بالوحدة الصناعية المتضررة و المصانع القريبة منها.
و تجهل لحدود الساعة أسباب هذا الحريق، حيث دخلت عناصر الأمن على الخط و قامت بفتح تحقيق في النازلة لتحديد ملابساتها و الأسباب الكامنة وراء احتراق أحد أكبر مصانع الحي الصناعي الرئيسي بمدينة برشيد.
تعليق واحد
ليكن في علمكم بأن النار اللتي أشعلت في المصنع ماشي في المصنع ولكن في شوديير خارج المصنع الحمد لله رب العالمين كل شيء على ما يرام. لان الشركة عندها جميع الأدوات الوقاية للعنال. ونشكر كدالك رجال المطافيء ورجال الشرطة والشرطة العلمية واعوان السلطة والقايدة وجميع المشاركين في المساعدة في إخماد النار. شكرا جزيلا…