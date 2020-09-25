حريق ضخم بالحي الصناعي ببرشيد و الأمن يدخل على الخط

منذ 10 ساعات
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة أن حريقا ضخما شب ظهر اليوم الجمعة بإحدى الوحدات الصناعية بمدينة برشيد و بالضبط في مصنع للأثواب و التي يتم تصدير جزء كبير منها للخارج.

و في التفاصيل، أفاد مصدرنا أن ألسنة اللهب تصاعدت من قلب مصنع للأثواب بالمنطقة الصناعية ببرشيد و المتواجدة بطريق سطات ، حيث شوهدت أعمدة الدخان الكثيف مما خلف هلعا وسط العمال بالمصنع و بالشركات المجاورة.

و مباشرة فور تلقيها إخبارية بالموضوع، هرعت لعين المكان شاحنات الإطفاء التابعة لجهاز الوقاية المدنية، حيث و لحدود الساعة تم تطويق مكان الحريق لمنع وصوله لمصانع مجاورة و تبذل جهود كبيرة للسيطرة عليه و إطفائه.

و لحسن الحظ لم يخلف الحادث أي خسائر بشرية رغم احتراق جزء كبير من المصنع خاصة في ظل وجود مواد قابلة للاحتراق، غير أنه خلف رعبا و هلعا لدى العمال بالوحدة الصناعية المتضررة و المصانع القريبة منها.

و تجهل لحدود الساعة أسباب هذا الحريق، حيث دخلت عناصر الأمن على الخط و قامت بفتح تحقيق في النازلة لتحديد ملابساتها و الأسباب الكامنة وراء احتراق أحد أكبر مصانع الحي الصناعي الرئيسي بمدينة برشيد.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الدار البيضاء .. الرصاص لتوقيف شخص عرض عناصر الشرطة للخطر

الدار البيضاء .. الرصاص لتوقيف شخص عرض عناصر الشرطة…

منذ 34 دقيقة
Photo of توقيف شخص متلبسا باستغلال قاصر جنسيا بطنجة

توقيف شخص متلبسا باستغلال قاصر جنسيا بطنجة

منذ 5 ساعات
Photo of القنيطرة.. توقيف 4 أشخاص متورطين في ترويج أوراق مالية مزيفة

القنيطرة.. توقيف 4 أشخاص متورطين في ترويج أوراق مالية…

منذ 8 ساعات
Photo of حجز 145 كلغ من مخدر الشيرا وإيقاف شخصين بفاس

حجز 145 كلغ من مخدر الشيرا وإيقاف شخصين بفاس

منذ 8 ساعات
Photo of أمن طنجة يكشف حيثيات فيديو تبادل العنف بين مجموعة من الأشخاص

أمن طنجة يكشف حيثيات فيديو تبادل العنف بين مجموعة…

منذ 13 ساعة
Photo of البحرية الملكية تجهض محاولات ليلية للهجرة غير المشروعة

البحرية الملكية تجهض محاولات ليلية للهجرة غير المشروعة

منذ يوم واحد
Photo of اعتقال مخمورين حاولوا الاعتداء على شرطي بأكادير

اعتقال مخمورين حاولوا الاعتداء على شرطي بأكادير

منذ يوم واحد
Photo of السطو على محل للمجوهرات يطيح بشخص بسطات

السطو على محل للمجوهرات يطيح بشخص بسطات

منذ يوم واحد
Photo of الرصاص يلعلع بفاس لتوقيف شخص عرض أمن المواطنين لتهديد خطير

الرصاص يلعلع بفاس لتوقيف شخص عرض أمن المواطنين لتهديد…

منذ يوم واحد
Photo of الرشيدية .. حجز طن واحد من مخدر الشيرا بضيعة فلاحية بمنطقة قروية

الرشيدية .. حجز طن واحد من مخدر الشيرا بضيعة…

منذ يومين

تعليق واحد

  1. ليكن في علمكم بأن النار اللتي أشعلت في المصنع ماشي في المصنع ولكن في شوديير خارج المصنع الحمد لله رب العالمين كل شيء على ما يرام. لان الشركة عندها جميع الأدوات الوقاية للعنال. ونشكر كدالك رجال المطافيء ورجال الشرطة والشرطة العلمية واعوان السلطة والقايدة وجميع المشاركين في المساعدة في إخماد النار. شكرا جزيلا…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق