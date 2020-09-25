تحرش بسائقة وطالبها برقم هاتفها.. الحموشي يوقف موظف أمن مؤقتا
هبة بريس
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف أمن، برتبة مقدم شرطة، يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة الرباط، وذلك في انتظار عرضه على أنظار المجلس التأديبي بعد انتهاء المسطرة القضائية الجارية حاليا في مواجهته.
وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة الرباط قد ضبطت الشرطي المخالف في إطار عملية مراقبة مهنية، وهو في حالة تلبس بتوقيف سائقة سيارة وتعريضها للابتزاز والتحرش الجنسي بعد مطالبتها بتمكينه من رقم هاتفها المحمول.
وقد تعاطت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بالجدية والحزم اللازمين مع هذه المخالفات المهنية والأفعال الإجرامية المرتكبة، حيث تم إخضاع الشرطي المذكور لتدبير الحراسة النظرية مع توقيفه مؤقتا عن العمل.
وقد عهد بالبحث التمهيدي في هذه القضية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية والمخالفات المنسوبة لموظف الشرطة المتورط في هذه القضية.
4 تعليقات
هنيئـــا للإدارة العامة للأمن الوطنـــي بمسؤوليها الذين يستحقون حقيقة كل الاحترام وكل التقدير وأيضا كل التنويه، وفي مقدمتهم السيد المدير العام الحالي الذي أبان عن كفاءة عالية وجدية واضحة وولاء صادق للوطن والملك وبالتالي للواجب المهني، فجزاه الله كل خير وجزى كل مساعديه المحترمين كل الخير، وأقولها بالمغربية الله يرحم الوالدين، والله يعطيكم الخير، والله يوفقكم ويعينكم، وتأكدوا أنكم لن تخيبوا أبداً، وأرجو الله جل وعلا أن يجعلكم خير قدوة لبقية المصالح الإدارية بالبلاد..
يجب ان تخضع كل الشرطة والدرك ولمرود لجلسات نفسية لأنهم مرضى نفسيين وبدون استثناء
والله العظيم زرت السنة الماضية المغرب وكنت في مدينة كلميم باتجاه مدينة سيدي إفني لاوصل سيدة من افراد عائلتى, فاوقفني الدرك وكان احدهما في سن الخمسين قال لنا ان اسمه عبد الكريم وهو من نواحي الراشيدية لديه نجمتين فوق كتفيه , قدمنا له جميع الوثائق ولما رأى اننا مهاجرين بدا يتحرش علنا بالسيدة التي لا تفهم اللغة العربية جيدا وطلب منها رقم الهاتف وتقديم اي مساعدة تحتاجها ولما رفضت اعطاها هو رقم هاتفه وحثها بالاتصال به لكي يتناولا العشاء.
بغيت نعلق آودي خليني ساكت