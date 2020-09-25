تحرش بسائقة وطالبها برقم هاتفها.. الحموشي يوقف موظف أمن مؤقتا

هبة بريس

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظف أمن، برتبة مقدم شرطة، يعمل بالفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بمدينة الرباط، وذلك في انتظار عرضه على أنظار المجلس التأديبي بعد انتهاء المسطرة القضائية الجارية حاليا في مواجهته.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة الرباط قد ضبطت الشرطي المخالف في إطار عملية مراقبة مهنية، وهو في حالة تلبس بتوقيف سائقة سيارة وتعريضها للابتزاز والتحرش الجنسي بعد مطالبتها بتمكينه من رقم هاتفها المحمول.

وقد تعاطت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بالجدية والحزم اللازمين مع هذه المخالفات المهنية والأفعال الإجرامية المرتكبة، حيث تم إخضاع الشرطي المذكور لتدبير الحراسة النظرية مع توقيفه مؤقتا عن العمل.

وقد عهد بالبحث التمهيدي في هذه القضية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية والمخالفات المنسوبة لموظف الشرطة المتورط في هذه القضية.

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