خلال 24 ساعة …تسجيل 2356 اصابة جديدة بكورونا

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هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس  24 شتنبر 2020 تسجيل 2356 حالة جديدة مؤكدة بـ”كورونا” خلال ال24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في نشرتها الخاصة بالحالة الوبائية إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بوباء “كوفيد-19” على الصعيد الوطني، ارتفعت الى 110099 إصابة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

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تعليق واحد

  1. الارتفاع الصاروخي للحالات الوبائية اليومية=القضية حماضت تذكرنا بايطاليا خلال أزمة فقدان السيطرة.

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