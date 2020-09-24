رفيق بوبكر يجدد طلب الصفح من المغاربة

نجلاء مزيان : هبة بريس

قام الفنان المغربي المثير للجدل رفيق بوبكر بإعادة طلب العفو من المغاربة عبر نشره في حسابه الرسمي بموقع “انستقرام” صورة مرفوقة بتدوينة.

و كتب رفيق بوبكر :” لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين عفوك ربي، صفحكم أصدقائي، حب المغاربة قاطبة في قلبي، تقديري لمسؤولي بلدي النبلاء… احساس متعب و اعتذار متجدد و عشق طافح… و دائما الله الوطن الملك”.

و للإشارة فإن طلب الاعتذار جاء عقب الفيديو الذي سرب له مؤخرا والذي خلق ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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