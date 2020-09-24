رفيق بوبكر يجدد طلب الصفح من المغاربة

منذ 12 ساعة
4

نجلاء مزيان : هبة بريس

قام الفنان المغربي المثير للجدل رفيق بوبكر بإعادة طلب العفو من المغاربة عبر نشره في حسابه الرسمي بموقع “انستقرام” صورة مرفوقة بتدوينة.

و كتب رفيق بوبكر :” لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين عفوك ربي، صفحكم أصدقائي، حب المغاربة قاطبة في قلبي، تقديري لمسؤولي بلدي النبلاء… احساس متعب و اعتذار متجدد و عشق طافح… و دائما الله الوطن الملك”.

و للإشارة فإن طلب الاعتذار جاء عقب الفيديو الذي سرب له مؤخرا والذي خلق ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نورة فتحي ترقص على أنغام “الركادة” في أكبر برنامج هندي…و المنتجين في ورطة

نورة فتحي ترقص على أنغام “الركادة” في أكبر برنامج…

منذ 9 ساعات
Photo of “سطوب”.. فاكر يمنح الفرصة للشباب المبدع لمجاورة عمالقة الشاشة المغربية

“سطوب”.. فاكر يمنح الفرصة للشباب المبدع لمجاورة عمالقة الشاشة…

منذ 11 ساعة
Photo of جيجي حديد ترزق بطفلتها الأولى من صديقها زين مالك

جيجي حديد ترزق بطفلتها الأولى من صديقها زين مالك

منذ 16 ساعة
Photo of بالعمامة الأمازيغية المغربية… “لاغتيست” يدعو إلى تشارك الحوار، الثقافات، و الفن

بالعمامة الأمازيغية المغربية… “لاغتيست” يدعو إلى تشارك الحوار، الثقافات،…

منذ يوم واحد
Photo of الفنان محسن صلاح الدين ينجو من أزمة قلبية

الفنان محسن صلاح الدين ينجو من أزمة قلبية

منذ يومين
Photo of الموت يفجع الفنان “سي مهدي” في والده

الموت يفجع الفنان “سي مهدي” في والده

منذ يومين
Photo of فنانة مغربية تشكر شرطة دبي بعد إلقاء القبض عليها

فنانة مغربية تشكر شرطة دبي بعد إلقاء القبض عليها

منذ 3 أيام
Photo of محمد السالم و جميلة البدوي في ديو و ” بالبنط العريض” ثالثهما

محمد السالم و جميلة البدوي في ديو و ”…

منذ 3 أيام
Photo of بعد اشاعات الطلاق …فرح الفاسي وعمر لطفي يحتفلان بعيد زواجهما العاشر

بعد اشاعات الطلاق …فرح الفاسي وعمر لطفي يحتفلان بعيد…

منذ 4 أيام
Photo of شرطة دبي توقف فنانة مغربية احتفلت بعيد ميلادها دون تباعد اجتماعي

شرطة دبي توقف فنانة مغربية احتفلت بعيد ميلادها دون…

منذ 4 أيام

‫4 تعليقات

  1. الله يسامح. دير شوية عقلك الله يخليك

  2. رفيق بوبكر إنسان طيب رائع أرجو الله أن يهديه و يوفقه

  4. من أعتذر عن ذنبه فلا إثم عليه. الكمال للله .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق