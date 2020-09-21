فنانة مغربية تشكر شرطة دبي بعد إلقاء القبض عليها

منذ 21 ساعة
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هبة بريس ـ متابعة

علقت الفنانة المغربية، مريم حسين، على إلقاء شرطة دبي القبض عليها، أمس الأحد، لمخالفتها التعليمات المفروضة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وكانت شرطة دبي ألقت القبض على مريم حسين بسبب احتفالها بعيد ميلادها دون الالتزام بالإجراءات الوقائية المفروضة للحد من الإصابة بالفيروس التاجي.

وعبر خاصية “الستوريز” على حسابها بموقع “إنستغرام”، وجهت مريم حسين الشكر لشرطة دبي، والتعليمات التي تفرضها على الجميع سواء المواطنين، أو المقيمين في إطار مواجهة “كورونا”.

وشاركت الفنانة صورة لها وهي تقود سيارتها، وعلقت معها: “أمورنا طيبة ما دام الحكومة تنقذ مواطنيها والمقيمين من هذا الوباء الفتّاك..جميعنا مسؤولين”.

وتابعت في صورة أخرى أن “النجاح هو الانتقال من فشل إلى فشل دون أن نفقد الأمل.. أشكر حكومة دبي على حرصهم علينا وعلى شعبها.. اللي ما يبغى لك الخير ما يوعيك.. شكرا لمجهوداتكم كلنا مسؤولون”.

كما أن مريم حسين حذفت من حسابها على “إنستغرام” المقاطع المصورة التي تبيّن احتفالها بعيد ميلادها، وخالفت فيها إجراءات الوقاية من “كورونا”.

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‫4 تعليقات

  1. لو قبضوا عليها في المغرب لخرجت بالنقد والكلام الفارغ وهزان العنين الخوف اشدير

  2. كان كنتي فبلادك كان ماخليتيش من صغير حتا لكبير تنوض القيامة

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