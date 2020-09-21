“كورونا” .. الولايات المتحدة تقترب من حاجز 200 ألف وفاة

هبة بريس – وكالات

حصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية أرواح نحو 200 ألف شخص، فيما تجاوز عدد الإصابات 7ر6 به مليون حتى الآن.

وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة جونز هوبكنز، فقد ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء الإصابة بالفيروس إلى 199 ألف و517 حالة منذ بدء تفشي الوباء، فيما بلغ عدد الإصابات به ستة ملايين و764 ألف إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم جراء تفشي فيروس كورونا، تليها البرازيل والهند.

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