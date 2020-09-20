المغرب يضع شروطه على طاولة الاسبان لفتح معابر سبتة ومليلة

هبة بريس- مكتب طنجة

قالت صحيفة “إيل إسبانيول”، أن المغرب فرض شروطا صارمة، من أجل إعادة فتح المعابر الحدودية مع مدينتي سبتة ومليلية السليبتين.

وأضافت الصحيفة الاسبانية أن السلطات المغربية اشترطت فتح معبر واحد نحو كل مدينة، أمام العمال المغاربة المؤهلين المتوفرين على عقود عمل أو أصحاب الأعمال الحرة، وكذا المغاربة المقيمين في المناطق المحيطة للثغرين المحتلين .

وأوضح المصدر ذاته إلى أن السياح الإسبان سيصلون إلى المغرب على متن طائرة أو قارب، وليس عبر معبري سبتة ومليلية الحدوديين. ومن بين الشروط المفروضة على السلطات الإسبانية، هي الإنهاء التام للتهريب المعيشي، ولن يتم السماح بنقل البضائع إلى المغرب لأنها لا تعتبرها مدنا أوروبية.

ويتعلق الأمر بمعبري ببني أنصار نحو مليلية وتارخال 1 المؤدي إلى سبتة، في حين ستبقى معابر فرخانة وباريو تشينو وماريغواري مغلقة.

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