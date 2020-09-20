كورونا تتسبب في إغلاق ثانوية ابن الخطيب بطنجة

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هبة بريس- مكتب طنجة

أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في طنجة – أصيلة، اليوم الأحد، اعتماد التعليم عن بعد بدل الحضوري ، بالثانوية التأهيلية ابن الخطيب في طنجة.

وكشفت المديرية في بلاغ لها، عبر بيان لها، أصدرته، اليوم، أنه، ابتداء من يوم غد الاثنين، سيتم اعتماد التعليم عن بعد في الثانوية التأهيلية ابن الخطيب في طنجة لمدة 14يوما.

وأكدت المديرية الإقليمية في ذات البلاغ، عن تأمينها الحق في توفير تمدرس جيد، يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتمدرسات والمتمدرسين في ظروف تراعي بالدرجة الأولى سلامتهم وصحتهم

 

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