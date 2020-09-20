خلال 24 ساعة.. تسجيل1927 إصابة جديدة بـ”كورونا” في المغرب

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ الرباط
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد 20 شتنبر 2020 تسجيل 1927 حالة جديدة مؤكدة بـ”كورونا” خلال ال24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة في نشرتها الخاصة بالحالة الوبائية إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بوباء “كوفيد-19” على الصعيد الوطني، ارتفعت الى 101743 إصابة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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تعليق واحد

  1. وتزايد عدد حالات كورونا اليومية مع الوفيات= بداية الموجات .هل الأمور اصبحت تخرج عن السيطرة!! سرعةعدد الاصابات الجديدة اليومية و عدد الوفيات اليومية لايبشر بخير.

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