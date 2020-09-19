اليونان :مصرع شخصين جراء عاصفة نادرة تجتاح مناطق من البلاد

منذ 3 ساعات
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هبة بريس-

أكدت وزارة الحماية المدنية اليونانية ،اليوم السبت ، أن شخصين لقيا مصرعهما جراء عاصفة “ميديكين” النادرة ،التي تجتاح مناطق البلاد خاصة وسطها .

وأوضح المصدر أن شخصين لقيا مصرعهما ولازال شخصان في عداد المفقودين ،بسبب عاصفة نادرة يطلق عليها “ميديكين”، أي إعصار البحر المتوسط، التي اجتاحت وسط البلاد اليوم السبت، مما أدى الى ارتفاع منسوب المياه في المجاري المائية وإغراق شوارع ومنازل.

وتسببت العاصفة “إيانوس” في اقتلاع الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي في الجزر الأيونية وغرب البيلوبونيز أمس الجمعة ،قبل أن تصل العاصفة إلى وسط البلاد واجتاحت مناطق ضواحي مدينتي كارديتسا وفارسالا ،وخاصة على مستوى قرية فارسالا.

وفي وقت لاحق، ذكرت مصالح الإطفاء إنهم عثروا على جثة رجل في الثالثة والستين من عمره قرب مستشفى في كارديتسا. ولم يعرف بعد إن كان واحدا من المفقودين الجاري البحث عنهما.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن الأمطار الغزيرة حولت مدينة كارديتسا، التي تضم أحد أكبر السهول في اليونان، إلى ما يشبه البحيرة، كما انهار أحد الجسور.

وقالت إدارة الإطفاء إنها تلقت أكثر من 2450 اتصالا لطلب النجدة منذ وصول العاصفة للبلاد، لإنقاذ عالقين وإزالة أشجار اقتلعتها العاصفة وضخ المياه إلى خارج المنازل والمتاجر.

ووصلت العاصفة اليوم السبت إلى منطقة أتيكا ،التي تضم أيضا العاصمة أثينا. ولم ترد حتى الآن تقارير عن خسائر مادية أو بشرية .

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