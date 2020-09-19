بريطانيا.. اعتقال 32 شخصا شاركوا في مظاهرة ضد إجراءات مكافحة “كورونا”

منذ 20 دقيقة
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هبة بريس- وكالات

أفادت شرطة لندن بأنها اعتقلت أكثر من 30 شخصا شاركوا السبت في احتجاجات على الإعادة المحتملة للقيود العامة بسبب عودة انتشار فيروس كورونا المستجد وتطعيم المواطنين باللقاحات ضده.وقالت شرطة العاصمة البريطانية، في بيان، إن عناصرها حاولوا إقناع المتظاهرين الذين تجمعوا في ميدان ترفلغر بالمغادرة “لكهم بقوا في المنطقة معرضين أنفسهم والآخرين للخطر”.

وأشارت إلى أن المحتجين قابلوا رجال الشرطة بـ”أعمال عنف موجهة ضدهم”، ما دفعهم إلى تفريق المتظاهرين الذين رفضوا الانسحاب من الميدان.

وذكر البيان أن الشرطة نفذت بشكل عام 32 عملية اعتقال ردا على مخالفات بينها أعمال شغب باستخدام العنف وانتهاكات للنظام العام وهجوم على موظف في خدمات الإسعاف إضافة إلى خرق القواعد المفروضة بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19”.

 

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