تفاصيل صادمة.. قضية “فقيه” استغل “سلطته الدينية” لاغتصاب قاصرات بقرية ضواحي طنجة 

منذ 6 ساعات
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هبة بريس- مكتب طنجة

تعيش ساكنة قرية “الزميج” التابعة تراببا لعمالة الفحص أنجرة ضواحي مدينة طنجة ، صدمة حقيقية بعدما تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بطلها “إمام” مسجد، وجهت اليه تهم تتعلق  باستغلاله لقاصرات واغتصابهن وافتضاض بكارتهن باستعمال”سلطته الدينية”.

المشتبه فيه ، تم تقديمهم صباح اليوم السبت 19 شتنبر، أمام أنظار النيابة العامة، بعدما قضى ليلته بمخفر الدرك الملكي الذي أنجز محضرا في الواقعة، حيث اعترف باستغلاله الجنسي لعدة فتيات كن يدرسن عنده.

المشتبه فيه وعند سؤاله من طرف عناصر الدرك الملكي عن طريقة التحرش بالفتيات،. قال انه كلما رغب في مضاجعة إحداهن كان يقترب منها، ويدوس على قدمها فتتبعه نحو المرحاض، قبل أن يشرع في تحسس مناطقهن الحساسة وملامستهن، طيلة السنوات الأربع.
اعترافات الفقيه جاءت مطابقة للخبرة التي أجريت على 5 فتيات بمستشفى محمد الخامس، والتي كشفت أنهن تعرضن لعملية اغتصاب.

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‫3 تعليقات

  1. لاحول ولا قوة الابالله العلي العظيم مثل هاته المناكير تقشعر منها الجلود

  2. قال تعالى (( وما أكثر الناس ولو حرصت بمومنين )) صدق الله العلي العظيم.

  3. يتلو عليهم كلام الله ويفعل فعل الشيطان..لقدتفاقمت ظاهرة الإعتداءات الجنسية على الأطفال بشكل ملحوظ فلا يمضي يوم دون أن نسمع خبرا يزيد الأمهات والٱباء قلقا على فلذات أكبادهم.لا بد من ايجاد حكم رادع لهؤلاء الذئاب البشرية.

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