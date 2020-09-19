تفاصيل صادمة.. قضية “فقيه” استغل “سلطته الدينية” لاغتصاب قاصرات بقرية ضواحي طنجة 

المشتبه فيه ، تم تقديمهم صباح اليوم السبت 19 شتنبر، أمام أنظار النيابة العامة، بعدما قضى ليلته بمخفر الدرك الملكي الذي أنجز محضرا في الواقعة، حيث اعترف باستغلاله الجنسي لعدة فتيات كن يدرسن عنده.

المشتبه فيه وعند سؤاله من طرف عناصر الدرك الملكي عن طريقة التحرش بالفتيات،. قال انه كلما رغب في مضاجعة إحداهن كان يقترب منها، ويدوس على قدمها فتتبعه نحو المرحاض، قبل أن يشرع في تحسس مناطقهن الحساسة وملامستهن، طيلة السنوات الأربع.

اعترافات الفقيه جاءت مطابقة للخبرة التي أجريت على 5 فتيات بمستشفى محمد الخامس، والتي كشفت أنهن تعرضن لعملية اغتصاب.