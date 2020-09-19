للمرة الاولى .. تونس تسجل أزيد من 500 إصابة بكورونا خلال يوم

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

أحصت وزارة الصحة التونسية 540 إصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بحسب آخر تحديث نشر السبت.

ولأول مرة يتخطى عدد الإصابات بالفيروس عتبة 500 في يوم واحد في وقت يتسارع فيه تفشي الفيروس في أغلب أنحاء البلاد.

ويتعلق هذا التحديث بالتحاليل التي أجريت يوم 16 من الشهر الجاري، ليصبح إجمالي عدد المصابين منذ بداية تفشي الوباء في آذار/ مارس الماضي 9110 بالإضافة إلى 138 حالة وفاة.

وبحسب الوزارة، يرقد في مستشفيات البلاد 152 مصابا بالفيروس مقابل 54 حالة في غرف الإنعاش و18 مريضا يخضع لجهاز التنفس الاصطناعي.

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