219 إصابة جديدة بكورونا بالجزائر
هبة بريس ـ متابعة
تم تسجيل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الجمعة، لجنة رصد ومتابعة الفيروس. و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 49.413.
كما تم تسجيل 5 وفيات جديدة جراء الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات، منذ بداية الجائحة، إلى 1659 وفاة.
وتم تسجيل 143 حالة تشافي جديدة من الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التشافي إلى 34.818 حالة.
و أضافت اللجنة أن 79 مريضا متواجدون تحت العناية الطبية المركزة.
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