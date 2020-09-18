219 إصابة جديدة بكورونا بالجزائر

هبة بريس ـ متابعة

تم تسجيل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلنت اليوم الجمعة، لجنة رصد ومتابعة الفيروس. و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 49.413.

كما تم تسجيل 5 وفيات جديدة جراء الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات، منذ بداية الجائحة، إلى 1659 وفاة.

وتم تسجيل 143 حالة تشافي جديدة من الفيروس ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التشافي إلى 34.818 حالة.

و أضافت اللجنة أن 79 مريضا متواجدون تحت العناية الطبية المركزة.

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