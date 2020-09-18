النواب يشكل “لجنة استطلاعية” حول ريع مقالع الرمال

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

قرر مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية حول استغلال رمال المقالع البحرية حيث من المنتظر أن يعقد أعضاء المهمة الاستطلاعية اجتماعا، يوم الثلاثاء 22 شتنبر الجاري، ضمن اللجنة النيابية التي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.

وكانت زهور الوهابي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد وجهت، انتقادات لاذعة إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة  بعد تسليم شهادة الموافقة البيئية لشركة بخصوص استغلال مقلع بحري بساحل العرائش، متسائلة عن حيثيات ومبررات تسليم الشركة الموافقة البيئية رغم أن كل التقارير والدراسات أظهرت الانعكاس السلبي لذلك على البيئة.

وفي سياق متصل، أدرج تقرير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، المغرب ضمن البلدان التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف رمال المملكة (حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة) تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية.

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