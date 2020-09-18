إعتقال ثلاث نساء رفقة مغني “مشهور” داخل حمام بطنجة
هبة بريس- مكتب طنجة
أوقفت عناصر الدائرة الأمنية السادسة بمدينة طنجة أمس الخميس، ثلاث نساء رفقة مغني معروف، بعد مداهمة حمام عصري بمنطقة أهلا بسبب خرقه لحالة الطوارئ الصحية.
وحسب مصدر مطلع، فقد داهمت المصالح الأمنية الحمام الذي يعود لفنان شعبي معروف يدعى ” فيصل ” ، حيث جرى توقيف نساء كانوا داخل الحمام ، بسبب عدم احترامهم للاجراءات والتدابير الوقائية التي أوصت بها السلطات.
وأضاف المصدر أنه قد تم وضع المغني المشهور تحت تدبير الحراسة النظرية إضافة إلى أشخاص آخرين كانوا داخل الحمام في إنتظار تقديمهم للقضاء .
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6 تعليقات
إذا كانت النساء معه داخل الحمام و في وضعية “اغتسال ” فيجب فتح تحقيق في النازلة :
فهذا اغتصاب : و لكن من اغتصب الآخر ؟ هل الرجل اغتصب النسوة الثلاث أم النسوة اغتصبن الجل الوحيد؟
أما إذا كان فقط قبض ثمن الاغتسال ، و لم يدخل عليهن مقصورة الاستحمام ، فهذا جائز شرعا لا قانونا : الحالة أن الحمامات الشعبية مقفلة .
ها مول الكوتشي جا وجمع كولشي.
ينقص الخبر تحديد ما اذا ضبطوا سوية داخل قاعة واحدة (رجالا و نساء) ام كون الحمام منقسم الى شطرين واحد للنساء و الاخر للنساء على عادة اغلبية الحمامات بالمغرب. و كون المغني اعتقل لكونه يملك الحمام و لم يراعي سلامة المستحمين حيث لم يضع رهن المشرف على الحمام كناشا يضبط فيه اسماء و عناوين المستحمين كما انه لم يراعي لسلامتهم عند ولوج الحمام.
fayecal connu de khemisset
بضاض ارشي
جرى توقيف نساء كانوا داخل الحمام ، بسبب عدم احترامهم ah la bonne et correcte langue arabe ;;;; la pauvre !!!!