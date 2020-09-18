إعتقال ثلاث نساء رفقة مغني “مشهور” داخل حمام بطنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

أوقفت عناصر الدائرة الأمنية السادسة بمدينة طنجة أمس الخميس، ثلاث نساء رفقة مغني معروف، بعد مداهمة حمام عصري بمنطقة أهلا بسبب خرقه لحالة الطوارئ الصحية.

وحسب مصدر مطلع، فقد داهمت المصالح الأمنية الحمام الذي يعود لفنان شعبي معروف يدعى ” فيصل ” ، حيث جرى توقيف نساء كانوا داخل الحمام ، بسبب عدم احترامهم للاجراءات والتدابير الوقائية التي أوصت بها السلطات.

وأضاف المصدر أنه قد تم وضع المغني المشهور تحت تدبير الحراسة النظرية إضافة إلى أشخاص آخرين كانوا داخل الحمام في إنتظار تقديمهم للقضاء .

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