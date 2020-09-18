حفتر يعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – وكالات

أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أن الجيش قرر استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا مع الحرص على عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.

وذكر أن العملية ستتم وفق كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة” لمنع استمرار تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأضاف حفتر في كلمة متلفزة اليوم الجمعة، أن “جميع المبادرات التي يعلن عنها بين الحين والآخر تحت شعار معالجة الأزمة انتهت بالفشل لأنها تعمل لإطالة أمد الأزمة”.

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تعليق واحد

  1. أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، هذا انقلابي عفن يستخدمه اسياده الأوروبيين لنهب نفط ليبيا

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