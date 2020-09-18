الشاون تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية من الساعة السادسة من صباح يوم أمس الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة :

– الشاون : 14 ملم – الحسيمة : 13 ملمترا

– إفران : 9 ملمترات

– الرباط- سلا : 7 ملمترات – النواصر : 6 ملمترات

– تطوان، العرائش، ميدلت : 5 ملمترات

– القنيطرة، ورزازات : 4 ملمترات

– الدار البيضاء- أنفا، تازة : 3 ملمترات

– الناظور : ملمتران

– طنجة، فاس : ملمتر واحد

– مكناس، بنجرير،بني ملال، الرشيدية، أيت ملول، تارودانت،تاوريرت، زاكورة : أقل من ملمتر واحد.

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