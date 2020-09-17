فيديو لاعتداء جماعي على الرابور “لاغتيست” يلهب مواقع التواصل الاجتماعي

منذ 3 ساعات
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نجلاء مزيان : هبة بريس

انتشر مساء اليوم الخميس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اعتداء جماعي على الرابور المغربي “لاغتيسط”، في حين يبقى تاريخ الفيديو و خلفياته مجهولة لحدود كتابة هذه الأسطر.

و لاق الفيديو تجاوب غفير من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم نشره من طرف أكبر الصفحات الخاصة بالفن و المشاهير ، وكذا من جمهوره و متتبعيه.

و تزامن انتشار فيديو الاعتداء مع حذف لاغتيست لجميع صوره و منشوراته في موقع انستقرام، الأمر الذي جعل بعض المعلقين يرجح فرضية أن الأخير في صدد إصدار اغنية جديدة و هذا الفيديو ليس الا ترويج لجديده.

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