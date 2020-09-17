“الرباح” وزير الطاقة والمعادن والبيئة يؤكد إصابته بفيروس كورونا

هبة بريس – الرباط

أكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة يؤكد إصابته بفيروس كورونا المتسجد كوفيد ١٩.

وقال عزيز رباح خلال تدوينة نرشها على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك، :”لكل من يسأل عن أحوالي الصحية لقد تأكد بعد التحليلات التي أجريتها اليوم إصابتي بفيروس كورونا“.

وأضاف بالقول :”فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. و أسألكم الدعاء لي و لكل المصابين و حفظ الله بلدنا و شعبنا من كل سوء““

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