“الرباح” وزير الطاقة والمعادن والبيئة يؤكد إصابته بفيروس كورونا
هبة بريس – الرباط
أكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة يؤكد إصابته بفيروس كورونا المتسجد كوفيد ١٩.
وقال عزيز رباح خلال تدوينة نرشها على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك، :”لكل من يسأل عن أحوالي الصحية لقد تأكد بعد التحليلات التي أجريتها اليوم إصابتي بفيروس كورونا“.
وأضاف بالقول :”فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. و أسألكم الدعاء لي و لكل المصابين و حفظ الله بلدنا و شعبنا من كل سوء““
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المجموع 1 آراء
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5 تعليقات
فعلا لقاح كورونا لابد أن يجرب في الوزراء والبرلمانيين لأن لا مكان لهم في المغرب
حتى قربات الانتخابات
الله اجيبن على خير
عنقا بكم و الله اما دوزها علينا مرة اخرى
سير الله ياخذ فيكم الحق يا تجار الدين. العقبة لمونكيران
شفاه الله وشفی جمیع المصابین عنصر له وزنه فی وطننا العزیز
الشفاء ان شاء الله