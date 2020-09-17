“الرباح” وزير الطاقة والمعادن والبيئة يؤكد إصابته بفيروس كورونا

منذ 4 ساعات
5

هبة بريس – الرباط

أكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة يؤكد إصابته بفيروس كورونا المتسجد كوفيد ١٩.

وقال عزيز رباح خلال تدوينة نرشها على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك، :”لكل من يسأل عن أحوالي الصحية لقد تأكد بعد التحليلات التي أجريتها اليوم إصابتي بفيروس كورونا“.

وأضاف بالقول :”فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. و أسألكم الدعاء لي و لكل المصابين و حفظ الله بلدنا و شعبنا من كل سوء““

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ايت الطالب يكشف عن تفاصيل الصفقات المبرمة لمواجهة كورونا

ايت الطالب يكشف عن تفاصيل الصفقات المبرمة لمواجهة كورونا

منذ 31 دقيقة
Photo of أمن مُراكش يَصل لرضيعة مختطفة بمنطقة مديونة بالدار البيضاء

أمن مُراكش يَصل لرضيعة مختطفة بمنطقة مديونة بالدار البيضاء

منذ 53 دقيقة
Photo of الأمن يكشف معطيات جديدة في مَقْتَل الطفل عدنان بطنجة

الأمن يكشف معطيات جديدة في مَقْتَل الطفل عدنان بطنجة

منذ ساعة واحدة
Photo of برلمانية تُسائل لفتيت حول تسريح مستخدمي مركز سكيلز باليوسفية

برلمانية تُسائل لفتيت حول تسريح مستخدمي مركز سكيلز باليوسفية

منذ ساعتين
Photo of الإعلامي والحقوقي ”محمد طلال “ في ذمة الله

الإعلامي والحقوقي ”محمد طلال “ في ذمة الله

منذ ساعتين
Photo of فيروس كورونا يصيب أستاذة بمديرية خريبكة للتعليم

فيروس كورونا يصيب أستاذة بمديرية خريبكة للتعليم

منذ 3 ساعات
Photo of أيت الطالب..المغرب سجل 1121 بؤرة نشطة إلى غاية 16 شتنبر الجاري

أيت الطالب..المغرب سجل 1121 بؤرة نشطة إلى غاية 16…

منذ 3 ساعات
Photo of أيت الطالب : الوزارة بصدد إعداد مكافآة لكل مهنييها مقابل الجهود المبذولة

أيت الطالب : الوزارة بصدد إعداد مكافآة لكل مهنييها…

منذ 5 ساعات
Photo of الدار البيضاء في الصدارة .. هذا هو التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة

الدار البيضاء في الصدارة .. هذا هو التوزيع الجغرافي…

منذ 5 ساعات
Photo of تسجيل 1962 حالة شفاء من كورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 1962 حالة شفاء من كورونا خلال 24 ساعة

منذ 6 ساعات

‫5 تعليقات

  1. فعلا لقاح كورونا لابد أن يجرب في الوزراء والبرلمانيين لأن لا مكان لهم في المغرب

  2. حتى قربات الانتخابات
    الله اجيبن على خير
    عنقا بكم و الله اما دوزها علينا مرة اخرى

  3. سير الله ياخذ فيكم الحق يا تجار الدين. العقبة لمونكيران

  4. شفاه الله وشفی جمیع المصابین عنصر له وزنه فی وطننا العزیز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق