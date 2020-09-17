وهبي: “أنا ضد عقوبة الإعدام و القضاء لا يجب أن ينتقم من الأشخاص”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة أنه ضد عقوبة الإعدام و أن القضاء لا يجب أن ينتقم من الأشخاص، غير أن كل شخص خالف القانون او قام بفعل إجرامي فهو يستحق العقاب وفق ما ينص عليه القانون و التشريعات المعمول بها.

و أوضح وهبي على هامش مشاركته في حوار تلفزي أن ما وقع في طنجة صدمنا جميعا، مجددا الرحمة على روح الطفل عدنان، و داعيا في الوقت نفسه للتعامل بصرامة و حزم مع مثل هاته الحالات التي تدعونا لليقظة و الحذر.

و بخصوص الدعوات المطالبة بإعدام قاتل الطفل عدنان، أكد الأمين العام لحزب البام أنه شخصيا لا يتفق مع هاته العقوبة في سياقها العام، معللا قراره بكون الدول التي ما تزال تطبق عقوبة الإعدام لم تردع المجرمين و لم تحد من تفشي جرائم مشابهة.

و أضاف المتحدث ذاته أنه ليس من مهام القضاء الانتقام من الأشخاص، مؤكدا أنه أحيانا الحكم بالمؤبد يكون له أثر كبير على القاتل، فهذا الأخير يقاسي خلال الحكم عليه بالمؤبد عذابا نفسيا رهيبا وسط زنزانة انفرادية وحيدا معزولا، وبعد عقدين أو ثلاثة عقود يخفف عليه ثم يقضي 3 عقود أخرى إضافية، ليغادر أسوار السجن في السبعين من العمر أو بعد ذلك وهو منهك من مختلف الأمراض والعلل عضويا ونفسيا.

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