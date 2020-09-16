كورونا” يتسلل إلى مؤسسة تعليمية بمكناس

منذ 53 دقيقة
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هبة بريس – فاس

اصدرت المؤسسة التعليمية ” سيدتنا مريم ” بمدينة مكناس قرار إغلاق المؤسسة في وجه التلاميذ والاكتفاء بالتعليم عن بعد لمدة أربعة عشر يوما، وذلك بعد ثبوت إصابة إداريين بفيروس كورونا، عقب إجرائهم التحاليل المخبرية.

ووفق مصدر خاص ل ” هبة بريس “، فإن التلاميذ بمختلف المستويات بالمؤسسة المذكورة سيتابعون دراستهم عن بعد عن طريق تقنية التعليم المباشر.

وأضاف ذات المصدر، أن قرار توقيف التعليم الحضوري يأتي لحماية التلاميذ والأطر من تفشي فيروس كورونا طبقا للبروتوكول المعمول به في هذا الصدد

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