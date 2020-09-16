النائب الرابع لرئيس جماعة أولاد الطيب يتراجع عن استقالته

منذ 12 دقيقة
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هبة بريس – فاس
تراجع علي منور النائب الرابع لرئيس جماعة أولاد الطيب اليوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري، عن استقالته من المهام و العضوية بمجلس جماعة أولاد الطيب التي سبق وأن قدمها لوالي جهة فاس مكناس .
وقال المعني بالأمر في طلب توصلت هبة بريس بنسخة منه، ” بصفتي النائب الرابع لرئيس جماعة أولاد الطيب فاس، أتراجع و أسحب الاستقالة التي سبق و أن قدمتها إلى السيد الوالي المحترم و المتعلقة بالتخلي عن المهام و العضوية بمجلس جماعة أولاد الطيب بتاريخ 19 غشت 2020 لأسباب تهمني.

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