النائب الرابع لرئيس جماعة أولاد الطيب يتراجع عن استقالته

هبة بريس – فاس

تراجع علي منور النائب الرابع لرئيس جماعة أولاد الطيب اليوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري، عن استقالته من المهام و العضوية بمجلس جماعة أولاد الطيب التي سبق وأن قدمها لوالي جهة فاس مكناس .