قضية ”فتاة وبرلماني“ …اتهامات بالاغتصاب وابتزاز بقيمة 50 مليون وكمين يطيح بالمشتبه فيهم

هبة بريس – فاس

– أشرطة فيديو جنسية واتهامات بالاغتصاب لنائب برلماني تهز الرأي العام بفاس

أثارت أشرطة فيديو منشورة عبر تطبيق التواصل الفوري، واتساب، ضجة عارمة بالعاصمة العلمية فاس، خصوصاً بعد أنباء عن كون الشريط الجنسي يعود لنائب برلماني معروف بالمدينة، الأمر الذي ساهم في انتشاره بشكل ملفت للانتباه.

”مقاطع الفيديو“ المتداولة، سبقها خروج إعلامي لفتاة تبدغ من العمر 19 سنة، ادعت تعرضها للاغتصاب وفض بكرتها على يد النائب البرلماني المنتمني لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، كما ادعت أن الأخير وعدها بالزواج وإسكانها بشقة فخمة، لكنه ظل يماطلها، وواصل استغلالها جنسيا، وهو ما جعلها تهدد بالإقدام على الانتحار، حسب تصريحاتها الإعلامية.

– النائب البرلماني ينفي

من جانبه، خرج النائب البرلماني، رشيد الفايق، لنفي صحة المقاطع المصورة الخادشة للحياء، ومزاعم الفتاة، مؤكداً أنه تعرض للابتزاز على يد أشخاص عمدوا لاستغلال الفتاة في الموضوع وإجبارها على الإدلاء بتصريحاتها لوسائل الإعلام بغرض الضغط عليه ورضوخه لمطالب مادية.

– شكاية النائب البرلماني توقف أربعة مشتبه فيهم بالابتزاز

المحكمة الابتدائية بفاس قررت يوم أول أمس الاثنين، تأجيل النظر في محاكمة المشتبه فيهم في القضية، إلى غاية 28 شتنبر الجاري.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، أن الملف يتعلق بعملية ابتزاز تعرض لها النائب البرلماني المنتمني لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، بعذ شكاية تقدم بها الأخير.

وأضافت ذات المصادر أن الفرقة القضائية بولاية أمن فاس، تدخلت مساء يوم الجمعة 11 شتنبر 2020 من الأسبوع المنصرم، لنصب كمين للمشتبه فيهم، أفضى إلى إيقاف أربعة أشخاص على خلفية اتهامهم بنشر أشرطة فيديو و استخدامها في عمليات الابتزاز ضد البرلماني المذكور .

واسترسلت ذات المصادر، أنه الكمين الذي نُصب بتعليمات من النيابة العامة المختصة وتنسيق مع الضابطة القضائية، عرف إحضار البرلماني لمبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم، ليتم توقيف المشتبه فيهم متلبسين بحيازة المبلغ الذي تم إرجاعه لصاحبه .

– الفتاة تعود للخروج إعلامياً وتنفي صحة ادعاءاتها

الفتاة عادت للظهور إعلامياً بعد الضجة المثيرة وتوقيف المشتبه فيهم، لنفي صحة ادعاءاتها والتأكيد على أنها أُجربت على الخرجات الإعلامية السابق بغرض ابتزاز النائب البرلماني المذكور…

ما رأيك؟ المجموع 9 آراء 1 8