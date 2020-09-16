سباحو المغرب يحتجون بالبيضاء بسبب استمرار إغلاق المسابح الأولمبية

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هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد أكثر من ستة أشهر من الإغلاق بسبب إجراءات و تدابير الحكومة لمنع تفشي جائحة كورونا ببلادنا، ما زالت الضبابية و الغموض يلف مصير المسابح الرياضية وخاصة الأولمبية منها التي يجهل موعد افتتاحها من جديد لحدود الساعة.

و في ظل هذا الوضع، رفع سباحو المغرب من وتيرتهم الاحتجاجية بعدما قرروا تنظيم وقفة للتعبير عن مطلبهم الأساسي المتمثل في إعادة افتتاح المسابح الأولمبية في وجههم قصد استئناف أنشطتهم الرياضية تحسبا و استعدادا للمنافسات المحلية و القارية و الدولية المقبلة.

و قررت الجمعية الوطنية لأباء و أمهات السباحين والسباحات بتنسيق مع الجمعيات الرياضية البيضاوية تنظيم وقفة احتجاجية صباح السبت المقبل أمام المسبح الأولمبي محمد الخامس بالدار البيضاء.
و يطالب السباحون المحتجون من الجهات الوصية الترخيص لهم باستئناف تداريبهم بالمسابح الأولمبية وفق البرتوكول الصحي الذي تم إنجازه مع الالتزام بكافة التدابير الوقائية و الاحترازية.

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تعليق واحد

  1. اضم رايي بفتح المركب مع الحترازات الوقائية

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