الCNSS: تمديد أجل طلب الاستفادة من دعم “كورونا” لفائدة أجراء القطاع السياحي

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تمديد أجل طلب الاستفادة من الدعم المالي، الممول من قبل الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس “كورونا”، بالنسبة لشهري يوليوز وغشت الماضيين إلى غاية 24 شتنبر الجاري.

وقال الصندوق في بلاغ، يهم كافة الفاعلين بالقطاع السياحي المعنيين أن “أجل طلب الاستفادة من الدعم المالي، الممول من قبل الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المحدث بتعليمات سامية من جلالة الملك، قد تم تمديده بالنسبة لشهري يوليوز وغشت الماضيين إلى غاية 24 شتنبر 2020”.

وأضاف أنه يتعين على المشغلين الراغبين في استفادة الأجراء العاملين لديهم من هذا الدعم التصريح بهم من خلال البوابة المحدثة لهذه الغاية covid19.cnss.ma والتي بدأ العمل بها منذ الثامن من شتنبر الجاري.

وذكر المصدر ذاته، أنه يمكن للمشغلين المعنيين التصريح بأجرائهم من أجل الاستفادة من التعويض الجزافي برسم شهر شتنبر الجاري خلال الفترة الممتدة من 16 من هذا الشهر إلى 3 من شهر أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن الإجراء السالف ذكره يهم كلا من مؤسسات الإيواء المصنفة، ووكالات الأسفار، وأصحاب النقل السياحي، والأجراء والمتدربين في إطار عقود الإدماج العاملين بالقطاع، إضافة إلى المرشدين السياحيين المسجلين بنظام الضمان الاجتماعي بموجب قانوني98.15 و99.15 المتعلقين بالتغطية الصحية والاجتماعية للعاملين غير الأجراء.

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تعليق واحد

  1. هناك وكالة اسفر تشتغل بها اختي وفتاة أخرى لا تريد صاحبة الوكالة التصريح بهما
    فما العمل

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