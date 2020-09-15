إصابات كوورنا في العالم تتخطى الـ29.39 مليون ووفياته تقترب من 930 ألف

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هبة بريس ـ وكالات

ظهر إحصاء جديد أعدته وكالة “رويترز”، أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 29.39 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات بسبب الفيوروس إلى 928463 حالة.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول بين الدول الأكثر تضررا بالوباء مسجلة 6 ملايين و572009 إصابات و194594 وفاة، تليها الهند بـ4 ملايين و930236 إصابة و80776 حالة وفاة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة 4 ملايين و345610 إصابات و132006 حالات وفاة في ثاني أكبر حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين بمليون و068320 حالة و18635 وفاة جراء الفيروس.

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