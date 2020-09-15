رشيد الوالي يعلق : “خبر وفاة الفنان أنور الجندي شكل لي صدمة”
نجلاء مزيان : هبة بريس
أعرب الفنان المغربي رشيد الوالي عن حزنه العميق و صدمته إثر توصله بخبر وفاة الراحل أنور الجندي، و نشر عبر حسابه الرسمي في موقع انستقرام صورة للراحل مرفوقة بتعليق يحمل كلمات مؤثرة.
و علق رشيد الوالي على الخبر :”انتقل إلى دار البقاء الاخ و الفنان انور الجندي، هذا الخبر شكل لي صدمة لان آخر عهدي به منذ أربعة أيام حيث نزلت من غرفة والدتي في ساعة متأخرة من الليل، و مررت بالقرب من المستعجلات بالشيخ زايد، فلمحت عيني خيال انور الجندي و هو على الفراش لاقترب أكثر من النافذة فتأكدت من انه هو بعد ان شاهدت أخاه حسن غير بعيد…طرقت الباب و دخلت و سألته ليخبرني بأنه يشعر بضغط على قلبه و ضيق شديد و ارتفاع في السكري و هو في انتظار الصعود إلى الغرفة التي يقوم فريق المستشفى بتحضيرها له.
و أضاف:”تجادبنا أطراف الحديث و حاولت تغيير مجرى النقاش ليكون فيه الأمل و نسيان المرض و تحدثنا بعد أن دخل ابنه عن المشاريع … و تركته في رعاية الله .
و في الغد اتصلت فلم يكن هناك رد، و بعد غد أخبرني حسن بأنه انتقل إلى المستشفى العسكري بغرفة الإنعاش و الزيارة ممنوعة حتى على المقربين”.
و اختتم :” اليوم يصلني الخبر و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، عزائي لابنه و لأسرته و كل العائلة… دون أن أنسى شهادتي في الرجل و الذي عرف بلطفه و غيرته على الميدان الفني و على رفقائه كما كان يكتب و كله فرح، لان من خلال مسرحياته سيشتغل عدد من الممثلين و سيتفرج الجمهور و سيستمتع الجميع، انا لله وانا اليه راجعون”.
تعليق واحد
انت فنان انت … ولست بممثل اصلا وسير تقرا …. اين الممثلين الأكفاء والفنانون الأكفاء الملتزمين الجادين والمثقفين والمنظرين.. جلهم همشهم المخزن لان رسالتهم تنير عقول المغاربة.. وسير تقرا… اين بزيز؟؟؟؟